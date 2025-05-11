https://crimea.ria.ru/20250511/makron-raskritikoval-predlozhenie-putina-po-peregovoram-s-ukrainoy-1146357949.html

Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной

Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Москвы возобновить прямые переговоры "первым, но недостаточным шагом". Его слова передает телеканал France... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T09:51

2025-05-11T09:51

2025-05-11T09:57

эммануэль макрон

франция

европейский союз (ес)

владимир путин (политик)

переговоры

новости

украина

перемирие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Москвы возобновить прямые переговоры "первым, но недостаточным шагом". Его слова передает телеканал France 24."Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", – заявил он.В то же время президент США Дональд Трамп охарактеризовал предложение Владимира Путина как "великий день для Москвы и Киева", выразив надежду на продвижение сторон к миру.Накануне, в ночь на субботу, президент России Владимир Путин выступил с обращением к СМИ, предложив провести прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле – без предварительных условий. Он подчеркнул, что Москва неоднократно выдвигала инициативы о прекращении огня, однако Киев их саботировал.Также Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить мирный процесс со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив надежду на содействие Анкары в организации переговоров.Накануне в Киев с визитом прибыли ключевые западные лидеры: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Они приняли участие во встрече "коалиции желающих", обсудив дальнейшие меры давления на Москву. Среди них – новый пакет санкций в случае отказа России от предложенного Западом перемирия на 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорахКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин

франция

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, европейский союз (ес), владимир путин (политик), переговоры, новости, украина, перемирие