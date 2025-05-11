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Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной
Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Москвы возобновить прямые переговоры "первым, но недостаточным шагом". Его слова передает телеканал France... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T09:51
2025-05-11T09:57
эммануэль макрон
франция
европейский союз (ес)
владимир путин (политик)
переговоры
новости
украина
перемирие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Москвы возобновить прямые переговоры "первым, но недостаточным шагом". Его слова передает телеканал France 24."Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", – заявил он.В то же время президент США Дональд Трамп охарактеризовал предложение Владимира Путина как "великий день для Москвы и Киева", выразив надежду на продвижение сторон к миру.Накануне, в ночь на субботу, президент России Владимир Путин выступил с обращением к СМИ, предложив провести прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле – без предварительных условий. Он подчеркнул, что Москва неоднократно выдвигала инициативы о прекращении огня, однако Киев их саботировал.Также Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить мирный процесс со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив надежду на содействие Анкары в организации переговоров.Накануне в Киев с визитом прибыли ключевые западные лидеры: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Они приняли участие во встрече "коалиции желающих", обсудив дальнейшие меры давления на Москву. Среди них – новый пакет санкций в случае отказа России от предложенного Западом перемирия на 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорахКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
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эммануэль макрон, франция, европейский союз (ес), владимир путин (политик), переговоры, новости, украина, перемирие
Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной

Макрон посчитал предложение по переговорам между Россией и Украиной недостаточным шагом

09:51 11.05.2025 (обновлено: 09:57 11.05.2025)
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo Justin Tallis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Москвы возобновить прямые переговоры "первым, но недостаточным шагом". Его слова передает телеканал France 24.
"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", – заявил он.
В то же время президент США Дональд Трамп охарактеризовал предложение Владимира Путина как "великий день для Москвы и Киева", выразив надежду на продвижение сторон к миру.
Накануне, в ночь на субботу, президент России Владимир Путин выступил с обращением к СМИ, предложив провести прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле – без предварительных условий. Он подчеркнул, что Москва неоднократно выдвигала инициативы о прекращении огня, однако Киев их саботировал.
Также Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить мирный процесс со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив надежду на содействие Анкары в организации переговоров.
Накануне в Киев с визитом прибыли ключевые западные лидеры: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Они приняли участие во встрече "коалиции желающих", обсудив дальнейшие меры давления на Москву. Среди них – новый пакет санкций в случае отказа России от предложенного Западом перемирия на 30 дней.
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Эммануэль МакронФранцияЕвропейский Союз (ЕС)Владимир Путин (политик)ПереговорыНовостиУкраинаПеремирие
 
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