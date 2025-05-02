https://crimea.ria.ru/20250502/tropa-pamyati--novyy-turisticheskiy-marshrut-poyavitsya-v-sevastopole-1146157452.html

"Тропа памяти" – новый туристический маршрут появится в Севастополе

"Тропа памяти" – новый туристический маршрут появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.05.2025

"Тропа памяти" – новый туристический маршрут появится в Севастополе

В Севастополе появится новый патриотический туристический маршрут "Тропа памяти". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T16:52

2025-05-02T16:52

2025-05-02T16:52

севастополь

севприроднадзор

новости севастополя

патриотическое воспитание

туризм

память

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый патриотический туристический маршрут "Тропа памяти". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его совам, сейчас в согласовании с Севприроднадзором инициативная группа севастопольцев во главе с ветераном Евгением Мельничуком проводит раскопки, восстанавливает хронологию боев, устанавливает памятные знаки."Сам Евгений Борисович – подполковник в отставке, ветеран ПВО и специальных частей Черноморского флота. Ему 92 года. Десятки лет он занимается историческими исследованиями, посвященными боевому пути Приморской армии и партизанскому движению в Крыму в 1941–1944 годах", – рассказал глава региона.По мнению Развожаева, маршрут станет привлекательным местом для совместных походов родителей с детьми – чтобы ребята не только учили историю по учебникам, но и могли прикоснуться к ней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелыО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севприроднадзор, новости севастополя, патриотическое воспитание, туризм, память, крым в великой отечественной войне