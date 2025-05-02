https://crimea.ria.ru/20250502/adzhimushkay-v-kerchi-i-brestskaya-krepost-planiruyut-sovmestnye-proekty-1146104813.html

Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты

Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты

Мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T13:48

2025-05-02T13:48

2025-05-02T13:37

радио "спутник в крыму"

роман чегринец

крым

белоруссия

россия

память

80 лет победы

аджимушкайские каменоломни

брестская крепость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель совета Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", заместитель председателя Общественной палаты РК Роман Чегринец.По его словам, эта работа ведется в рамках патриотической народной дипломатии, по аналогии с соглашением о сотрудничестве, которое будет подписано при участии комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям между мемориальным комплексом "Концлагерь "Красный" в Симферополе и белорусской "Хатынью". В частности, в рамках такого сотрудничества планируется проведение выездных выставок.Кроме того, по словам Чегринца, ориентировочно 23 мая в Крым прибудут участники автопробега, который стартует 13 числа из Бреста и проследует по городам-героям."Они три дня проведут в Крыму, будут встречаться с нашей молодежью. Мы планируем и Керчь, и Феодосию, и Симферополь, и, возможно, захватим Ялту", – анонсировал Чегринец.Он также озвучил идеи по другим направлениям взаимодействия Крыма и Белоруссии в патриотической сфере. В частности, есть планы по обмену в рамках движения "Пост №1".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества – АксеновХатынская трагедия: в Крыму почтили память жертв фашизмаКрымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, крым, белоруссия, россия, память, 80 лет победы, аджимушкайские каменоломни, брестская крепость