Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты
Музеи Аджимушкай в Крыму и Брестская крепость планируют наладить сотрудничество
Акция "Свеча Памяти" прошла в Керчи на территории комплексов Аджимушкай и Эльтиген
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель совета Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", заместитель председателя Общественной палаты РК Роман Чегринец.
"Отдельно хотим проработать возможность сотрудничества между Брестской крепостью и нашими Аджимушкайскими каменоломнями – это два музея, у которых очень схожая история. Они найдут много общего. Я думаю, все получится", – сказал Чегринец.
По его словам, эта работа ведется в рамках патриотической народной дипломатии, по аналогии с соглашением о сотрудничестве, которое будет подписано при участии комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям между мемориальным комплексом "Концлагерь "Красный" в Симферополе и белорусской "Хатынью". В частности, в рамках такого сотрудничества планируется проведение выездных выставок.
Кроме того, по словам Чегринца, ориентировочно 23 мая в Крым прибудут участники автопробега, который стартует 13 числа из Бреста и проследует по городам-героям.
"Они три дня проведут в Крыму, будут встречаться с нашей молодежью. Мы планируем и Керчь, и Феодосию, и Симферополь, и, возможно, захватим Ялту", – анонсировал Чегринец.
Он также озвучил идеи по другим направлениям взаимодействия Крыма и Белоруссии в патриотической сфере. В частности, есть планы по обмену в рамках движения "Пост №1".
"Я очень хочу в этом году все-таки сделать так или иначе обмен между городами-героями Белоруссии и между нашими Симферополем, Керчью, Феодосией по линии Поста №1. Чтобы белорусские ребята приехали сюда, а наши дети отправились в Минск, Брест и другие белорусские города", – рассказал гость эфира.
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