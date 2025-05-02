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Крымский мост: оперативная информация после открытия движения
Крымский мост: оперативная информация после открытия движения - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Крымский мост: оперативная информация после открытия движения
В очереди перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымском мосту со стороны Кубани проезда ждут 250 авто, на выезде из Крыма проезд свободен. Об этом... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T07:27
2025-05-02T07:27
2025-05-02T07:34
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымском мосту со стороны Кубани проезда ждут 250 авто, на выезде из Крыма проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение на транспортном переходе через Керченский пролив было перекрыто в 4 часа 15 минут по московскому времени, открыли проезд в 6 часов 40 минут.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по несколько часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация после открытия движения
На Крымском мосту после открытия движения очередь со стороны Краснодарского края
07:27 02.05.2025 (обновлено: 07:34 02.05.2025)