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Как хорошо отдохнуть на майские: рекомендации эксперта - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Как хорошо отдохнуть на майские: рекомендации эксперта
Как хорошо отдохнуть на майские: рекомендации эксперта - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Как хорошо отдохнуть на майские: рекомендации эксперта
Потребление алкоголя в России значительно снизилось: с 18 литров этилового спирта на человека в год до 10, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T19:10
2025-05-02T17:51
совет эксперта
геннадий онищенко
майские праздники
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Потребление алкоголя в России значительно снизилось: с 18 литров этилового спирта на человека в год до 10, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Однако, по его словам, это все еще много. Так что эксперт рекомендует россиянам в майские праздники не налегать на горячительные напитки и отдать предпочтение более здоровому отдыху.Не стоит усердствовать и в поедании шашлыков, особенно из красного мяса. Во время майских посиделок люди съедают примерно месячную норму животного белка за один раз, приводит данные Онищенко.Но это не значит, что следует откладывать отдых на природе. Эксперт уверен, что выезд за город обязателен.В чем надо быть действительно осторожным – это клещи, предупреждает он. Из-за устойчивой теплой температуры эти опасные членистоногие вышли "на охоту". Пик активности – как раз май. Как правило, для уменьшения случаев укусов власти организовывают покос травы и акарицидные обработки общественных территорий, но лучше всего обезопасить себя самого: носить закрытую одежду, использовать специальные средства защиты."В случае присасывания клеща после освобождения нужно отдать его на обследование. Потому что если клещ заражен, то придется очень серьезно подумать о здоровье. Если он не заражен, то все равно останется неприятное воспоминание, но при этом ложиться в больницу или принимать какие-то специальные медикаменты не надо будет", – подытожил академик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусовКак крымчане будут отдыхать на майские праздники – инфографикаШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
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96
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совет эксперта, геннадий онищенко, майские праздники, здоровье, общество
Как хорошо отдохнуть на майские: рекомендации эксперта

Воздержаться от алкоголя и обилия шашлыков – совет эксперта на майские праздники

19:10 02.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Потребление алкоголя в России значительно снизилось: с 18 литров этилового спирта на человека в год до 10, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Однако, по его словам, это все еще много. Так что эксперт рекомендует россиянам в майские праздники не налегать на горячительные напитки и отдать предпочтение более здоровому отдыху.

"Не пейте алкоголь, лучше поделайте зарядку и у вас выделится эндорфин, повысится настроение. Вы наполнитесь силой, энергией", – советует академик.

Не стоит усердствовать и в поедании шашлыков, особенно из красного мяса. Во время майских посиделок люди съедают примерно месячную норму животного белка за один раз, приводит данные Онищенко.
Но это не значит, что следует откладывать отдых на природе. Эксперт уверен, что выезд за город обязателен.

"Это свежий воздух, это перемена обстановки, это инсоляция. Находясь на солнце, под естественным его воздействием, оказывается позитивное влияние на здоровье. Хотя бы потому, что ультрафиолет вырабатывает в нашем организме витамин D. Даже ради этого стоит побыть на природе", – рассказывает Онищенко.

В чем надо быть действительно осторожным – это клещи, предупреждает он. Из-за устойчивой теплой температуры эти опасные членистоногие вышли "на охоту". Пик активности – как раз май. Как правило, для уменьшения случаев укусов власти организовывают покос травы и акарицидные обработки общественных территорий, но лучше всего обезопасить себя самого: носить закрытую одежду, использовать специальные средства защиты.
"В случае присасывания клеща после освобождения нужно отдать его на обследование. Потому что если клещ заражен, то придется очень серьезно подумать о здоровье. Если он не заражен, то все равно останется неприятное воспоминание, но при этом ложиться в больницу или принимать какие-то специальные медикаменты не надо будет", – подытожил академик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Совет экспертаГеннадий ОнищенкоМайские праздникиЗдоровьеОбщество
 
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