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Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА
Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области в эти выходные ввели режим ЧС на местах падения... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T15:51
2025-03-23T16:00
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
новости
режим чс
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области в эти выходные ввели режим ЧС на местах падения дронов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В доме по улице Горсоветская в Ростове повреждено 31 окно в 16 квартирах. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых."В Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине в художественном музее и одной из квартир дома по улице Ленина. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь", – уточнил Слюсарь.В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской областиМассированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанцияВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"
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Новости
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юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, новости, режим чс, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА

Режим ЧС в Ростове-на-Дону и трех районах области ввели на местах падения беспилотников

15:51 23.03.2025 (обновлено: 16:00 23.03.2025)
 
© Официальный канал временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской областиРежим ЧС в Ростове-на-Дону и трех районах области ввели после падения беспилотников
Режим ЧС в Ростове-на-Дону и трех районах области ввели после падения беспилотников
© Официальный канал временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области в эти выходные ввели режим ЧС на местах падения дронов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах – до устранения всех последствий отраженных атак", – сказано в сообщении.
В доме по улице Горсоветская в Ростове повреждено 31 окно в 16 квартирах. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых.
"В Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине в художественном музее и одной из квартир дома по улице Ленина. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь", – уточнил Слюсарь.
В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края.
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Юрий СлюсарьРостов-на-ДонуРостовская областьНовостиРежим ЧСПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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