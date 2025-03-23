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Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА

Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области в эти выходные ввели режим ЧС на местах падения... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T15:51

2025-03-23T15:51

2025-03-23T16:00

юрий слюсарь

ростов-на-дону

ростовская область

новости

режим чс

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области в эти выходные ввели режим ЧС на местах падения дронов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В доме по улице Горсоветская в Ростове повреждено 31 окно в 16 квартирах. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых."В Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине в художественном музее и одной из квартир дома по улице Ленина. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь", – уточнил Слюсарь.В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской областиМассированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанцияВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, новости, режим чс, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)