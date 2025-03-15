https://crimea.ria.ru/20250315/vspomnit-vs-kak-zhili-krym-i-sevastopol-pri-gorbacheve-1124357727.html

Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве

Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве

РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T08:41

2025-03-15T08:41

2025-03-15T08:41

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40 лет назад в СССР пришел к власти Михаил Горбачев. Некоторые события "горбачевских времен" - с марта 1985 по ноябрь 1991 года, крымчане никогда не забудут. Например, пустые полки магазинов, вырубленные виноградники, первые кооперативы, "разоблачительные" статьи в газетах. Но чем еще жил тогда полуостров? Об этом - в материале РИА Новости Крым.1985-й: "зеленый змий" - Весной полуостров продолжает переживать энергокризис. Почти 90% энергии поставлялось из Украины. Люди выучили слова "веерные отключения". СМИ заполнены призывами экономить электричество.- Крымчане узнают, что существует такое явление как наркомания. Теперь об этом можно открыто говорить, в местной прессе появляются первые статьи о пагубном пристрастии.- В июне-октябре самая "горячая" тема — сражение с "зеленым змием". Это реакция на указ от 7 мая 1985 г. "О мерах по преодолению пьянства…" Идут публичные суды над теми, кто уличен в самогоноварении, сбыте самодельного алкоголя, в выпивке на рабочем месте. Дни рождения, которые отмечаются с коллегами на работе, становятся безалкогольными. ЗАГСы рапортуют о первых безалкогольных свадьбах. В Севастополе открывается первый безалкогольный бар "Искринка".К обеду у винных магазинов собираются гигантские очереди: торговать алкоголем теперь можно только с 14 до 19 часов.- В Крыму организованы экспериментальные хозяйства по разведению мидий: в Керченском проливе, бухте Капсель (Судак), Ласпи-Батилимане (Севастополь).- Крымская АЭС, возводимая в поселке Щелкино, получает официальный статус всесоюзной комсомольской стройки.1986-й: забродили абрикосы…- Закончено строительство Керченского стационарного водохранилища.- Симферопольский опытно-экспериментальный винзавод № 1 разработал рецептуры плодово-ягодных вин. Их изготавливают из некондиционных черешни, вишни, абрикосов, персиков, алычи. В народе новая продукция получает название "шмурдяк".- 10 июня в Симферополе начался открытый судебный процесс над нацистским преступником, уроженцем Джанкоя Федором Федоренко. Он - первый коллаборационист, выданный США в СССР. Семья Федоренко, ничего не знавшая о нем долгие годы, отрекается от преступника. Федоренко приговорен к расстрелу.- Крым, долгое время бывший "витриной" благополучия, начинает испытывать трудности с продуктами. Здесь, в отличие от других регионов, в свободной продаже есть мясо (с костью по 1,95 руб. и мякоть по 3,3 руб.), куры, субпродукты. А вот за сливочным маслом, молочными продуктами и вареной колбасой очереди выстраиваются к открытию магазинов.- В обстановке гласности по Крыму расходятся частушки про Михаила Горбачева и его жену. Но в народе образ главы государства формируется в целом позитивный: молодой, энергичный, открытый, часто "выходит в люди".1987-й: прописка не для всех- В июле и августе на Политбюро Михаил Горбачев дважды выносит вопрос о передаче Крыма в состав РСФСР. Активных возражений нет, но большинство участников заседаний считают, что торопиться некуда.Как безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в Россию >>- Разворачивается вырубка крымских виноградников. В угоду партийной линии о борьбе с алкоголизмом уничтожаются плантации с уникальными лозами. Виноградари в ужасе: в результате кампании исчезают редкие селекционные сорта винограда.- Впервые милиция задержала сатанистов. "Мода" на символику, книги, ритуалы, захватывает все больше неприкаянных подростков. В октябре в Симферополе арестованы несколько ребят 16-17 лет, заподозренных в ритуальном убийстве девушки.- 24 декабря 1987 года вышло постановление Совмина СССР "Об ограничении прописки граждан в некоторых населенных пунктах Крымской области и Краснодарского Края". Эта мера должна препятствовать массовому возвращению крымских татар на полуостров. С лета, после активизации протестов с требованиями о репатриации, ручеек возвращающихся вырос. Их не прописывают, отказываются заверять сделки о продаже недвижимости. Цены на дома растут.- В ноябре-декабре в Ялте снимают культовый фильм "Асса"."Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи >>1988-й: таран "Беззаветного"- Крымские предприятия учатся жить в духе эпохи. С 1 января вступил в силу закон о государственном предприятии. Теперь они должны жить на полном хозрасчете, самофинансировании и самоуправлении. Первый год такого хозяйствования для многих обернулся провалом планов по развитию и выпуску продукции.Чей Крым? Как Горбачев и Ельцин шантажировали Кравчука в 1991 году >>- Стремительно пустеющие полки магазинов породили криминальный бизнес: кражи скота. Дешевое мясо преступники продавали через посредников. Впервые задержана такая группа, на счету которой было 24 эпизода краж.- Достроена государственная дача № 11, она же объект "Заря" в Форосе. Место для новой госдачи выбрал лично Михаил Горбачев. Главный корпус из трех этажей, отдельно выстроен центр досуга с кинозалом, тренажеркой, сауной, бильярдной. Есть вертолетная площадка, номера для гостей и персонала. Здесь, в Форосе, Михаила Горбачева и его близких изолируют во время августовского путча 1991 года.Почему распался СССР. Рассказывает историк эпохи >>- В Крыму вводятся талоны на сахар. Каждому жителю положено полтора кило "сладкого счастья", летом паек увеличивается до 2 кг в месяц.1989-й: красавицы и снова американцы- В январе в Крыму проходит подготовка к третьему туру конкурса красоты "Подмосковная красавица". Вдохновившись "нашествием красавиц", крымские шоумены объявляют о подготовке регионального конкурса "Крымская русалочка".- Принято окончательное решение отказаться от пуска Крымской атомной станции, несмотря на ее почти полную готовность. Экологи и общественники настаивают на том, что АЭС находится в сейсмоопасной зоне, поэтому велика вероятность катастрофы.- Ялту в июне потрясло невиданное преступление. Две девочки отправились к озеру у Поляны сказок и не вернулись домой. Через три недели в озере нашли останки одной из них с огнестрельными ранениями. Позже там же обнаружено тело другой, со сквозным ранением головы. Обе девочки были изнасилованы. Через год дело приостановили, а в 2007 г. — прекратили в связи с истечением срока давности.- В августе открылись первые на полуострове детдома семейного типа: "Аистенок-1" и "Аистенок-2". При такой форме семейного воспитания родителям-воспитателям государство предоставляло жилье из расчета на всех подопечных и платило зарплату. "Пионерами" нового начинания стали симферопольские семьи Кожухаровых и Горелкиных.- С 4 по 8 августа в Севастополь зашли американские корабли. Ракетный фрегат Kauffman и ракетный крейсер Thomas S. Gates прибыли по приглашению Горбачева. Идея визита в закрытый военный город возникла во время июньской встречи с президентом США Рональдом Рейганом. Севастопольцы американцев встретили дружелюбно, для моряков были организованы экскурсии по городу.1990-й: Обломки над Зуей- 21 мая военный самолет-ракетоносец взлетел с аэродрома в Октябрьском, через семь минут передал сообщение о пожаре правого двигателя. Над поселком Зуя Белогорского района летчики катапультировались, штурман погиб. Горящие обломки самолета упали у поселка. При взрыве кислородного баллона получили травмы трое школьников, прибежавших к месту ЧП, один местный житель погиб.- Юная ялтинская поэтесса Ника Турбина уезжает из СССР в Лозанну по приглашению швейцарского психиатра Джованни Мастропаоло. У них роман: ей 16 лет, ему 76.- Введены талоны на моющие средства — мыло и стиральный порошок. Мясо исчезает из свободной продажи.- В Феодосии готовится забастовка… учителей. Ее анонсировал городской профсоюз работников народного образования. Педагоги требуют повышения зарплат и обеспечения продуктами и жильем. Власти города приняли компромиссные меры: зарплаты немного повысили, ввели "пайки" из продуктов и промтоваров. И выделили самым нуждающимся учителям квартиры, садовые участки, землю под индивидуальное строительство.О судьбе Крыма и Донбасса: откровения помощника Горбачева >>- На пике мода на все сверхъестественное. Маги, ведьмы, колдуны, эзотерики устраивают в Крыму лагеря с программами "просвещения", на которые стекаются адепты со всей страны. Среди прочих "мест силы" в чести у эзотериков Мангуп. Беременным советуют окунаться в "купель мангупского князя", которой назначена каменная поилка для скота.Наталья Дремова

https://crimea.ria.ru/20250302/Neponyatyy-i-neponyatyy-Gorbachev-politicheskiy-portret-na-fone-90-letiya-1119318417.html

https://crimea.ria.ru/20210214/Sudba-kubika-nuzhno-li-snosit-Schelkinskuyu-AES-1119254888.html

https://crimea.ria.ru/20220831/kak-v-rossii-i-v-mire-otreagirovali-na-smert-gorbacheva-1124352053.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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