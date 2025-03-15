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Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение
Страны Запада планировали использовать меджлис крымско-татарского народа* для провокации масштабного конфликта в Крыму с последующим вводом на полуостров войск... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T09:01
2025-03-15T09:01
2025-03-15T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Страны Запада планировали использовать меджлис крымско-татарского народа* для провокации масштабного конфликта в Крыму с последующим вводом на полуостров войск НАТО под видом "миротворцев". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат крымского парламента, председатель регионального общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин.Сами лидеры меджлиса*, по словам Ширина, преследовали собственные политические и меркантильные интересы и вели "циничную и бесчеловечную игру", спекулируя на национальных чувствах крымских татар.Депутат Госсовета РК отметил, что в период событий Крымской весны и сразу после возвращения полуострова в РФ представители меджлиса* запугивали соотечественников, уверяя с приходом РФ крымских татар "депортируют с полуострова".Однако все случилось наоборот. Предатели народа сбежали из Крыма, о них все давно позабыли, а крымские татары были реабилитированы указом президента России, получили все возможности для своего национального, духовного и культурного развития, подчеркнул Ширин.*запрещенная в России экстремистская организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатноКак продвигается строительство мечетей в разных районах КрымаМусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
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новости, меджлис*, мнения, крым, нато, политика, новости крыма, ибраим ширин
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение
Меджлис* хотели использовать для провокации конфликта в Крыму и ввода войск НАТО – депутат
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым.
Страны Запада планировали использовать меджлис крымско-татарского народа* для провокации масштабного конфликта в Крыму с последующим вводом на полуостров войск НАТО под видом "миротворцев". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал депутат крымского парламента, председатель регионального общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин.
"Меджлис* - это структура, созданная спецслужбами западных стран. Запад его использовал как инструмент с целью противостояния России в Крыму. Кроме того, рано или поздно меджлис* должен был спровоцировать конфликт, в результате которого можно было бы ввести сюда натовские войска под видом "миротворцев" и далее диктовать свои условия странам постсоветского пространства, в том числе России", - сказал парламентарий.
Сами лидеры меджлиса*, по словам Ширина, преследовали собственные политические и меркантильные интересы и вели "циничную и бесчеловечную игру", спекулируя на национальных чувствах крымских татар.
Депутат Госсовета РК отметил, что в период событий Крымской весны и сразу после возвращения полуострова в РФ представители меджлиса* запугивали соотечественников, уверяя с приходом РФ крымских татар "депортируют с полуострова".
Однако все случилось наоборот. Предатели народа сбежали из Крыма, о них все давно позабыли, а крымские татары были реабилитированы указом президента России, получили все возможности для своего национального, духовного и культурного развития, подчеркнул Ширин.
"Крымские татары имеют все возможности развиваться в Крыму, трудиться, создавать семьи, воспитывать детей, создавать бизнес. Мы получили Соборную мечеть, реставрацию Ханского дворца, детсады, школы, детские и спортивные площадки в местах компактного проживания. В каждом поселке уже есть или строится мечеть", - отметил депутат Госсовета РК.
*запрещенная в России экстремистская организация
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