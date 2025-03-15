Рейтинг@Mail.ru
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250315/medzhlis-khoteli-ispolzovat-dlya-vvoda-voysk-nato-v-krym--mnenie-1144942997.html
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение
Страны Запада планировали использовать меджлис крымско-татарского народа* для провокации масштабного конфликта в Крыму с последующим вводом на полуостров войск... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T09:01
2025-03-15T09:01
новости
меджлис*
мнения
крым
нато
политика
новости крыма
ибраим ширин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/19/1137583958_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bc2e8f13119b97849c2c6895bbe75207.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Страны Запада планировали использовать меджлис крымско-татарского народа* для провокации масштабного конфликта в Крыму с последующим вводом на полуостров войск НАТО под видом "миротворцев". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат крымского парламента, председатель регионального общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин.Сами лидеры меджлиса*, по словам Ширина, преследовали собственные политические и меркантильные интересы и вели "циничную и бесчеловечную игру", спекулируя на национальных чувствах крымских татар.Депутат Госсовета РК отметил, что в период событий Крымской весны и сразу после возвращения полуострова в РФ представители меджлиса* запугивали соотечественников, уверяя с приходом РФ крымских татар "депортируют с полуострова".Однако все случилось наоборот. Предатели народа сбежали из Крыма, о них все давно позабыли, а крымские татары были реабилитированы указом президента России, получили все возможности для своего национального, духовного и культурного развития, подчеркнул Ширин.*запрещенная в России экстремистская организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатноКак продвигается строительство мечетей в разных районах КрымаМусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/19/1137583958_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_af8ae9163527b099d9288ae87886d9a0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, меджлис*, мнения, крым, нато, политика, новости крыма, ибраим ширин
Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение

Меджлис* хотели использовать для провокации конфликта в Крыму и ввода войск НАТО – депутат

09:01 15.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Страны Запада планировали использовать меджлис крымско-татарского народа* для провокации масштабного конфликта в Крыму с последующим вводом на полуостров войск НАТО под видом "миротворцев". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат крымского парламента, председатель регионального общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин.
"Меджлис* - это структура, созданная спецслужбами западных стран. Запад его использовал как инструмент с целью противостояния России в Крыму. Кроме того, рано или поздно меджлис* должен был спровоцировать конфликт, в результате которого можно было бы ввести сюда натовские войска под видом "миротворцев" и далее диктовать свои условия странам постсоветского пространства, в том числе России", - сказал парламентарий.
Сами лидеры меджлиса*, по словам Ширина, преследовали собственные политические и меркантильные интересы и вели "циничную и бесчеловечную игру", спекулируя на национальных чувствах крымских татар.
Депутат Госсовета РК отметил, что в период событий Крымской весны и сразу после возвращения полуострова в РФ представители меджлиса* запугивали соотечественников, уверяя с приходом РФ крымских татар "депортируют с полуострова".
Однако все случилось наоборот. Предатели народа сбежали из Крыма, о них все давно позабыли, а крымские татары были реабилитированы указом президента России, получили все возможности для своего национального, духовного и культурного развития, подчеркнул Ширин.
"Крымские татары имеют все возможности развиваться в Крыму, трудиться, создавать семьи, воспитывать детей, создавать бизнес. Мы получили Соборную мечеть, реставрацию Ханского дворца, детсады, школы, детские и спортивные площадки в местах компактного проживания. В каждом поселке уже есть или строится мечеть", - отметил депутат Госсовета РК.
*запрещенная в России экстремистская организация
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно
Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма
Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
 
Новостимеджлис*МненияКрымНАТОПолитикаНовости КрымаИбраим Ширин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнение
08:41Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
08:15Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными
07:51Мощные взрывы на Украине: в Одесской области обесточен город
07:25126 беспилотников уничтожены над Россией за ночь
07:03За последние две недели в Крыму родилось 579 малышей – 294 из них девочки
06:59Массированная атака на Воронежскую область – что известно
00:01До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта
00:00Какой сегодня праздник: 15 марта
23:34Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной
23:11Трамп высказался об окончании конфликта на Украине "за 24 часа"
22:34Просьба Трампа к Путину и дело агента СБУ из Крыма – главное за день
21:46Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России
21:35Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой
21:10Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас
20:51Лето в марте: синоптики прогнозируют теплые выходные в Крыму
20:36Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области
20:32ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница
20:19"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе
19:50Над Крымом отработала ПВО
Лента новостейМолния