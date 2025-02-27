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Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно
Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно
Участники специальной военной операции и их родные из числа мусульман Крыма получат возможность бесплатно отправиться в паломничество по святым местам, для этой РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T16:00
2025-02-27T16:00
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и их родные из числа мусульман Крыма получат возможность бесплатно отправиться в паломничество по святым местам, для этой цели региону в этом году представлено 20 льготных путевок. Об этом журналистам сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.По его словам, благотворительные путевки для крымских мусульман-участников СВО выделены из 5000 путевок, оплаченных сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым."Надеюсь, ежегодное предоставление путевок в хадж для участников СВО станет традиций", – отметил Решитов.Он добавил, что в этом году общая стандартная квота для Крыма на совершение паломничества составляет 600 мест. На данный момент порядка 300 человек подали заявки и произвели оплату.Прием заявок продолжится до 18 марта. Из Крыма в хадж отправятся 12 групп по 49 человек. Паломников на протяжении всего периода пребывания в хадже будут сопровождать врач-мужчина и врач-женщина.Заместитель муфтия подчеркнул, что на сегодняшний день республиканские и федеральные ведомства оказывают максимальное содействие мусульманам в оформлении всех необходимых документов и совершении поездки в хадж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, артур решитов, крым, религия, хадж, новости, мусульмане
Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно

В Крыму 20 бойцов СВО и их родных получат бесплатные путёвки в хадж

16:00 27.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и их родные из числа мусульман Крыма получат возможность бесплатно отправиться в паломничество по святым местам, для этой цели региону в этом году представлено 20 льготных путевок. Об этом журналистам сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.
"В этом году нам предоставили отдельную квоту в 20 мест для участников специальной военной операции и родственников погибших. Очень много крымских татар участвуют в СВО. Путевки в хадж для них будут бесплатными как благодарность за защиту нашего Отечества и сохранения мирного неба над нами", – сказал заместитель муфтия.
По его словам, благотворительные путевки для крымских мусульман-участников СВО выделены из 5000 путевок, оплаченных сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.
"Надеюсь, ежегодное предоставление путевок в хадж для участников СВО станет традиций", – отметил Решитов.
Он добавил, что в этом году общая стандартная квота для Крыма на совершение паломничества составляет 600 мест. На данный момент порядка 300 человек подали заявки и произвели оплату.
Прием заявок продолжится до 18 марта. Из Крыма в хадж отправятся 12 групп по 49 человек. Паломников на протяжении всего периода пребывания в хадже будут сопровождать врач-мужчина и врач-женщина.
Заместитель муфтия подчеркнул, что на сегодняшний день республиканские и федеральные ведомства оказывают максимальное содействие мусульманам в оформлении всех необходимых документов и совершении поездки в хадж.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаАртур РешитовКрымРелигияХаджНовостиМусульмане
 
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