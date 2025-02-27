https://crimea.ria.ru/20250227/krymskie-musulmane-uchastniki-svo-smogut-otpravitsya-v-khadzh-besplatno-1144527531.html

Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно

Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Крымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно

Участники специальной военной операции и их родные из числа мусульман Крыма получат возможность бесплатно отправиться в паломничество по святым местам, для этой РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T16:00

2025-02-27T16:00

2025-02-27T16:00

новости крыма

артур решитов

крым

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мусульмане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и их родные из числа мусульман Крыма получат возможность бесплатно отправиться в паломничество по святым местам, для этой цели региону в этом году представлено 20 льготных путевок. Об этом журналистам сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.По его словам, благотворительные путевки для крымских мусульман-участников СВО выделены из 5000 путевок, оплаченных сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым."Надеюсь, ежегодное предоставление путевок в хадж для участников СВО станет традиций", – отметил Решитов.Он добавил, что в этом году общая стандартная квота для Крыма на совершение паломничества составляет 600 мест. На данный момент порядка 300 человек подали заявки и произвели оплату.Прием заявок продолжится до 18 марта. Из Крыма в хадж отправятся 12 групп по 49 человек. Паломников на протяжении всего периода пребывания в хадже будут сопровождать врач-мужчина и врач-женщина.Заместитель муфтия подчеркнул, что на сегодняшний день республиканские и федеральные ведомства оказывают максимальное содействие мусульманам в оформлении всех необходимых документов и совершении поездки в хадж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, артур решитов, крым, религия, хадж, новости, мусульмане