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Населенный пункт на востоке Крыма заблокируют на въезд – что происходит - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Населенный пункт на востоке Крыма заблокируют на въезд – что происходит
Населенный пункт на востоке Крыма заблокируют на въезд – что происходит - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Населенный пункт на востоке Крыма заблокируют на въезд – что происходит
В пятницу в селе Ореховка Кировского района Крыма пройдут учения силовых ведомств. Об этом жителей предупредила глава районной администрации Елена Янчукова на... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T06:39
2025-03-14T06:19
новости крыма
кировский район крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
елена янчукова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в селе Ореховка Кировского района Крыма пройдут учения силовых ведомств. Об этом жителей предупредила глава районной администрации Елена Янчукова на странице во "В Контакте".Глава районной администрации призвала сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.3 февраля 2023 года в регионе ввели высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновАксенов оценил безопасность КрымаПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
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новости крыма, кировский район крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, елена янчукова
Населенный пункт на востоке Крыма заблокируют на въезд – что происходит

В Ленинском районе Крыма заблокируют движение в селе Ореховка из-за проведения учений

06:39 14.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в селе Ореховка Кировского района Крыма пройдут учения силовых ведомств. Об этом жителей предупредила глава районной администрации Елена Янчукова на странице во "В Контакте".

"Информируем вас, что 14 марта с 10 до 18 часов на территории села Ореховка будут проводиться учения. На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села", – написала Янчукова.

Глава районной администрации призвала сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.
На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.
3 февраля 2023 года в регионе ввели высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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Новости КрымаКировский район КрымаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяЕлена Янчукова
 
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