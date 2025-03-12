https://crimea.ria.ru/20250312/udar-vsu-po-zavodu-v-kurskoy-oblasti-sk-vozbudil-delo-o-terakte-1144871214.html

Удар ВСУ по заводу в Курской области: СК возбудил дело о теракте

Удар ВСУ по заводу в Курской области: СК возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Удар ВСУ по заводу в Курской области: СК возбудил дело о теракте

Следком России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по комбикормовому заводу в селе Козыревка Курской области, в результате которого четверо рабочих погибли... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T16:43

2025-03-12T16:43

2025-03-12T16:44

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Следком России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по комбикормовому заводу в селе Козыревка Курской области, в результате которого четверо рабочих погибли и двое были ранены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Установлено, что боевики киевского режима целенаправленно ударили по комбикормовому заводу, на территории которого находились мирные жители. В результате преступных действий ВСУ четыре сотрудника завода погибли, еще двое были ранены, сообщили в СК.Как отметили в ведомстве, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все боевики ВСУ, которые имеют отношение к содеянному.Ранее в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что четыре человека погибли в результате атаки боевиков ВСУ на комбикормовый завод в Курской области, также один сотрудник предприятия тяжело ранен.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУУвеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской областиВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособности

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина