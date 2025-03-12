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ВСУ ударили по заводу в Курской области – погибли четыре сотрудника

ВСУ ударили по заводу в Курской области – погибли четыре сотрудника - РИА Новости Крым, 12.03.2025

ВСУ ударили по заводу в Курской области – погибли четыре сотрудника

Четыре человека погибли в результате атаки украинских боевиков на комбикормовый завод в Курской области, еще один сотрудник получил тяжелые ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T13:17

2025-03-12T13:17

2025-03-12T13:23

курская область

александр хинштейн

новости

происшествия

обстрелы всу

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в результате атаки украинских боевиков на комбикормовый завод в Курской области, еще один сотрудник получил тяжелые ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Еще одного сотрудника, получившего тяжелые ранения, экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему оказывают помощь на месте, от госпитализации он отказался.По словам Хинштейна, на месте находятся сотрудники полиции и МЧС, бойцы "БАРС-Курск", представители здравоохранения и органов власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской областиВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособностиПри атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша

курская область

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2025

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курская область, александр хинштейн, новости, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины)