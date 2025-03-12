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Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
Российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T14:21
2025-03-12T14:24
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в результате ударов поражены цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также подразделениям ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВОЕще два населенных пункта освободила армия РоссииУдары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ

Армия России уничтожила перевозившее боеприпасы для ВСУ транспортное судно

14:21 12.03.2025 (обновлено: 14:24 12.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРабота авиации
Работа авиации - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов поражены цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также подразделениям ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, добавили в ведомстве.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВО
 
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14:21Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
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