https://crimea.ria.ru/20250312/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sudno-s-boepripasami-dlya-vsu--1144862650.html

Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ

Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ

Российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T14:21

2025-03-12T14:21

2025-03-12T14:24

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111736/05/1117360545_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_b3f5d7d3627879adea5fe90962c1d8a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в результате ударов поражены цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также подразделениям ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВОЕще два населенных пункта освободила армия РоссииУдары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво