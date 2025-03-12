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Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
Российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T14:21
2025-03-12T14:21
2025-03-12T14:24
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в результате ударов поражены цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также подразделениям ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВОЕще два населенных пункта освободила армия РоссииУдары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
Армия России уничтожила перевозившее боеприпасы для ВСУ транспортное судно
14:21 12.03.2025 (обновлено: 14:24 12.03.2025)