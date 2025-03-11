https://crimea.ria.ru/20250311/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-udare-vsu-po-tts-v-kurskoy-oblasti-1144841335.html

Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T18:15

2025-03-11T18:15

2025-03-11T18:15

александр хинштейн

курская область

новости

происшествия

москва

больница

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Хинштейн заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям.Раненые после удара ВСУ находятся в областной клинической больнице, врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги, подчеркнул врио главы региона. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.ВСУ ударили по торговому центру в Курской области накануне вечером. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, курская область, новости, происшествия, москва, больница, обстрелы всу