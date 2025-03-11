https://crimea.ria.ru/20250311/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-udare-vsu-po-tts-v-kurskoy-oblasti-1144841335.html
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T18:15
2025-03-11T18:15
2025-03-11T18:15
александр хинштейн
курская область
новости
происшествия
москва
больница
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Хинштейн заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям.Раненые после удара ВСУ находятся в областной клинической больнице, врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги, подчеркнул врио главы региона. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.ВСУ ударили по торговому центру в Курской области накануне вечером. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, курская область, новости, происшествия, москва, больница, обстрелы всу
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"К сожалению, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе возросло до пяти человек. Еще один погибший – мужчина 1999 года рождения", – сказано в сообщении.
Хинштейн заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям.
Раненые после удара ВСУ находятся в областной клинической больнице, врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги, подчеркнул врио главы региона. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
ВСУ ударили
по торговому центру в Курской области накануне вечером. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.