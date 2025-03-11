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Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T18:15
2025-03-11T18:15
александр хинштейн
курская область
новости
происшествия
москва
больница
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Хинштейн заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям.Раненые после удара ВСУ находятся в областной клинической больнице, врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги, подчеркнул врио главы региона. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.ВСУ ударили по торговому центру в Курской области накануне вечером. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр хинштейн, курская область, новости, происшествия, москва, больница, обстрелы всу
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области

18:15 11.03.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Число погибших после удара ВСУ по торговому центру в одном из районов Курской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"К сожалению, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе возросло до пяти человек. Еще один погибший – мужчина 1999 года рождения", – сказано в сообщении.
Хинштейн заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям.
Раненые после удара ВСУ находятся в областной клинической больнице, врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги, подчеркнул врио главы региона. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
ВСУ ударили по торговому центру в Курской области накануне вечером. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы.
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Александр ХинштейнКурская областьНовостиПроисшествияМоскваБольницаОбстрелы ВСУ
 
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