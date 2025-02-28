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Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
40 игровых терминалов, кассовую технику, оборудование, а также суточный доход в размере 112 тысяч рублей изъяли правоохранители во время обысков подпольных... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T17:51
2025-02-28T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 40 игровых терминалов, кассовую технику, оборудование, а также суточный доход в размере 112 тысяч рублей изъяли правоохранители во время обысков подпольных игровых залов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Уточняется, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым действовали во взаимодействии с региональным Следкомом.Правоохранители установили, что игорные заведения работали с июля и декабря 2024 года в Симферополе и Евпатории.Как уточнили в Следкоме Крыма и Севастополя, с декабря прошлого года двое местных жителей проводили в подпольном клубе на бульваре Ленина в Симферополе азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет вне игорной зоны.Фигурантам предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр были задержаны трое приезжих мужчин. В октябре прошлого года в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонииВ Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человекВ Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
В Крыму остановлена работа незаконных игорных заведений – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 40 игровых терминалов, кассовую технику, оборудование, а также суточный доход в размере 112 тысяч рублей изъяли правоохранители во время обысков подпольных игровых залов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Уточняется, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым действовали во взаимодействии с региональным Следкомом.
Правоохранители установили, что игорные заведения работали с июля и декабря 2024 года в Симферополе и Евпатории.
"Во время обысков заведений полицейскими изъято: 40 игровых терминалов, кассовая техника и оборудование, в Симферопольском игровом зале изъяты денежные средства в сумме 112 тысяч рублей (доход за сутки). Двум фигурантам 23 и 26 лет предъявлено обвинение. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Следкоме Крыма и Севастополя, с декабря прошлого года двое местных жителей проводили в подпольном клубе на бульваре Ленина в Симферополе азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет вне игорной зоны.
Фигурантам предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр были задержаны
трое приезжих мужчин. В октябре прошлого года в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов
.
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