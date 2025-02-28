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Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму

Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму

40 игровых терминалов, кассовую технику, оборудование, а также суточный доход в размере 112 тысяч рублей изъяли правоохранители во время обысков подпольных... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T17:51

2025-02-28T17:51

2025-02-28T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 40 игровых терминалов, кассовую технику, оборудование, а также суточный доход в размере 112 тысяч рублей изъяли правоохранители во время обысков подпольных игровых залов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Уточняется, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым действовали во взаимодействии с региональным Следкомом.Правоохранители установили, что игорные заведения работали с июля и декабря 2024 года в Симферополе и Евпатории.Как уточнили в Следкоме Крыма и Севастополя, с декабря прошлого года двое местных жителей проводили в подпольном клубе на бульваре Ленина в Симферополе азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет вне игорной зоны.Фигурантам предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр были задержаны трое приезжих мужчин. В октябре прошлого года в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонииВ Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человекВ Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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