https://crimea.ria.ru/20250228/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1144547665.html
Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Над Крымом сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T11:29
2025-02-28T11:29
2025-02-28T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что БПЛА был сбит над регионом в пятницу около 10:30.В ночь на 28 февраля над Кубанью, Орловской, Смоленской, Брянской и Курской областями уничтожили 22 вражеских БПЛА.Вечером в четверг над Крымом были уничтожены шесть беспилотников. Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250224/bespilotnik-upal-v-sevastopole-1144444286.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
11:29 28.02.2025 (обновлено: 11:35 28.02.2025)