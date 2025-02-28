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Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Над Крымом сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T11:29
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крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что БПЛА был сбит над регионом в пятницу около 10:30.В ночь на 28 февраля над Кубанью, Орловской, Смоленской, Брянской и Курской областями уничтожили 22 вражеских БПЛА.Вечером в четверг над Крымом были уничтожены шесть беспилотников. Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

11:29 28.02.2025 (обновлено: 11:35 28.02.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что БПЛА был сбит над регионом в пятницу около 10:30.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
В ночь на 28 февраля над Кубанью, Орловской, Смоленской, Брянской и Курской областями уничтожили 22 вражеских БПЛА.
Вечером в четверг над Крымом были уничтожены шесть беспилотников. Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.
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