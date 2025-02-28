https://crimea.ria.ru/20250228/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1144547665.html

Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Над Крымом сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T11:29

2025-02-28T11:29

2025-02-28T11:35

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что БПЛА был сбит над регионом в пятницу около 10:30.В ночь на 28 февраля над Кубанью, Орловской, Смоленской, Брянской и Курской областями уничтожили 22 вражеских БПЛА.Вечером в четверг над Крымом были уничтожены шесть беспилотников. Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250224/bespilotnik-upal-v-sevastopole-1144444286.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма