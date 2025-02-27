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Еще один беспилотник пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Еще один беспилотник пытался атаковать Крым
Еще один беспилотник пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Еще один беспилотник пытался атаковать Крым
Силы ПВО сбили второй за сегодня беспилотник у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили второй за сегодня беспилотник у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них уничтожен над территорией Республики Крым.Накануне над полуостровом уничтожили 9 вражеских беспилотников. С 19:15 до 19:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА. еще два сбили около 20.50.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, атаки всу на крым
Еще один беспилотник пытался атаковать Крым

Силы ПВО сбили второй беспилотник у побережья Крыма

09:48 27.02.2025 (обновлено: 09:50 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили второй за сегодня беспилотник у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В 8.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них уничтожен над территорией Республики Крым.
Накануне над полуостровом уничтожили 9 вражеских беспилотников. С 19:15 до 19:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА. еще два сбили около 20.50.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСрочные новости КрымаНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОАтаки ВСУ на Крым
 
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