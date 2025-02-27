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Еще один беспилотник пытался атаковать Крым

Еще один беспилотник пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Еще один беспилотник пытался атаковать Крым

Силы ПВО сбили второй за сегодня беспилотник у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T09:48

2025-02-27T09:48

2025-02-27T09:50

безопасность республики крым и севастополя

крым

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пво

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили второй за сегодня беспилотник у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них уничтожен над территорией Республики Крым.Накануне над полуостровом уничтожили 9 вражеских беспилотников. С 19:15 до 19:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА. еще два сбили около 20.50.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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