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Еще один беспилотник пытался атаковать Крым
Еще один беспилотник пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Еще один беспилотник пытался атаковать Крым
Силы ПВО сбили второй за сегодня беспилотник у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T09:48
2025-02-27T09:48
2025-02-27T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили второй за сегодня беспилотник у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них уничтожен над территорией Республики Крым.Накануне над полуостровом уничтожили 9 вражеских беспилотников. С 19:15 до 19:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА. еще два сбили около 20.50.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, атаки всу на крым
Еще один беспилотник пытался атаковать Крым
Силы ПВО сбили второй беспилотник у побережья Крыма
09:48 27.02.2025 (обновлено: 09:50 27.02.2025)