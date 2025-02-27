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Беспилотник сбили над Крымом
Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Беспилотник сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T07:19
2025-02-27T07:19
2025-02-27T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников.Накануне над полуостровом уничтожили 9 вражеских беспилотников. С 19:15 до 19:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА. еще два сбили около 20.50.В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России. По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотник сбили над Крымом
Над Крымом уничтожили беспилотник
07:19 27.02.2025 (обновлено: 07:29 27.02.2025)