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Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Беспилотник сбили над Крымом
Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Беспилотник сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T07:19
2025-02-27T07:29
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников.Накануне над полуостровом уничтожили 9 вражеских беспилотников. С 19:15 до 19:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА. еще два сбили около 20.50.В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России. По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, обстрелы курской области, орловская область, курская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости
Беспилотник сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили беспилотник

07:19 27.02.2025 (обновлено: 07:29 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников.
"Один беспилотник уничтожен над территорией Республики Крым, 12 БПЛА сбили над территорией Орловской области, по три – над Курской и Белгородской областями", - говорится в сообщении.
Накануне над полуостровом уничтожили 9 вражеских беспилотников. С 19:15 до 19:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь БПЛА. еще два сбили около 20.50.
В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России. По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.
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