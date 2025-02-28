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Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя
Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя
В Симферополе ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание "Почетный гражданин". Соответствующее решение принято в ходе 13-й очередной сессии... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T08:24
2025-02-28T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание "Почетный гражданин". Соответствующее решение принято в ходе 13-й очередной сессии городского совета."Депутатами рассмотрены вопросы присвоения звания "Почетный гражданин Симферополя" девяти ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщает пресс-служба горсовета по итогам пленарного заседания.В Крыму до 1 мая все ветераны Великой Отечественной войны будут наделены званием "Почетный гражданин", заявлял глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня Победы. По сведениям зампредседателя правительства Крыма – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысячВ Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню ПобедыЮбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, крымский союз ветеранов афганистана, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы, новости крыма, общество
Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя

В Симферополе девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" - власти

08:24 28.02.2025 (обновлено: 08:25 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание "Почетный гражданин". Соответствующее решение принято в ходе 13-й очередной сессии городского совета.
"Депутатами рассмотрены вопросы присвоения звания "Почетный гражданин Симферополя" девяти ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщает пресс-служба горсовета по итогам пленарного заседания.
В частности почетное звание присвоено Михаилу Ивановичу Гусеву, Анне Андреевне Дюбиной, Ларисе Игнатьевне Жуковой, Николаю Ивановичу Котолупову, Зое Максимовне Мироновой, Александру Николаевичу Погребенко, Нине Владимировне Потехиной, Георгию Николаевичу Рубиновскому, Розалии Францевне Смирновой.
В Крыму до 1 мая все ветераны Великой Отечественной войны будут наделены званием "Почетный гражданин", заявлял глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня Победы.
По сведениям зампредседателя правительства Крыма – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы.
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КрымСимферопольКрымский союз ветеранов АфганистанаВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войне80 лет ПобедыНовости КрымаОбщество
 
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