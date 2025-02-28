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Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя
Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя
В Симферополе ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание "Почетный гражданин". Соответствующее решение принято в ходе 13-й очередной сессии... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T08:24
2025-02-28T08:24
2025-02-28T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание "Почетный гражданин". Соответствующее решение принято в ходе 13-й очередной сессии городского совета."Депутатами рассмотрены вопросы присвоения звания "Почетный гражданин Симферополя" девяти ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщает пресс-служба горсовета по итогам пленарного заседания.В Крыму до 1 мая все ветераны Великой Отечественной войны будут наделены званием "Почетный гражданин", заявлял глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня Победы. По сведениям зампредседателя правительства Крыма – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысячВ Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню ПобедыЮбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады
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Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя
В Симферополе девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" - власти
08:24 28.02.2025 (обновлено: 08:25 28.02.2025)