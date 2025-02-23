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Крым и Севастополь отмечают День защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Крым и Севастополь отмечают День защитника Отечества
Крым и Севастополь отмечают День защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Крым и Севастополь отмечают День защитника Отечества
В Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества. Утром в воскресенье у воинских мемориалов прошли торжественные... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T11:05
2025-02-23T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества. Утром в воскресенье у воинских мемориалов прошли торжественные церемонии возложения цветов. При этом в обоих регионах отмечают двойной праздник: именно в День защитника Отечества в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма, а Севастополь поднял флаг Русской весны.23 февраля в КрымуВласти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе. Участие в торжественной церемонии принял глава республики Сергей Аксенов, представители парламента и ведомств региона.Он поблагодарил жителей республики за патриотизм, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины. Поздравления в своих социальных сетях разместили также главы администраций крымских городов."Особые слова признательности – нашим ребятам, которые сегодня отстаивают интересы Отчизны в зоне СВО. Молимся за вас и очень ждем в родном городе с Победой", – написала в своем Telegramканале мэр Ялты Янина Павленко."Желаю всем, кто честно исполнил и исполняет свой долг перед Родиной, добра, несгибаемой воли, удачи и процветания. Здоровья и долголетия – ветеранам, успешной службы – солдатам и офицерам, скорейшей победы и возвращения домой – бойцам спецоперации", – разместил поздравления градоначальник Феодосии Игорь Ткаченко.Мэр Евпатории Александр Юрьев пожелал, чтобы год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стал для российского народа годом еще одной великой победы. К этому пожеланию присоединился глава керченской администрации Олек Каторгин и также поблагодарил ветеранов и воинов СВО за мужество и отвагу."Мужество и отвага, которые наши земляки демонстрируют сегодня, достойны глубокого уважения. Эти качества всегда особенно ярко проявлялись в трудные для Отечества времена. Слава воинам, которые в это сложное время самоотверженно несут нелегкую военную службу, выполняют боевые задачи, мужественно стоят на защите России", – написал глава керченской администрации.Праздник в СевастополеВ Севастополе цветы возлагали к мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие представители местной власти, силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественники, депуты Законодательного Собрания.Он подчеркнул, что город также отмечает и День народной воли – день, когда севастопольцы вспоминают, как сделали свой исторический выбор. Ровно 11 лет назад Севастополь поднял флаг Русской весны, заявив о своем желании быть с Россией."Пусть наши дети растут в сильной и процветающей стране, гордясь ее историей и строя ее будущее!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника ОтечестваДень защитника Отечества в России: справкаПограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
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праздники и памятные даты, новости крыма, крым, симферополь, история, память, общество, день защитника отечества
Крым и Севастополь отмечают День защитника Отечества

В Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества

11:05 23.02.2025 (обновлено: 11:37 23.02.2025)
 
© РИА Новости Крым"Вечный огонь" в Симферополе
Вечный огонь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества. Утром в воскресенье у воинских мемориалов прошли торжественные церемонии возложения цветов. При этом в обоих регионах отмечают двойной праздник: именно в День защитника Отечества в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма, а Севастополь поднял флаг Русской весны.

23 февраля в Крыму

Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе. Участие в торжественной церемонии принял глава республики Сергей Аксенов, представители парламента и ведомств региона.
"Тысячи крымчан на деле доказали готовность отстаивать свою свободу и свое право быть вместе с любимой Родиной – Россией. Мужество, стойкость и выдержка наших земляков в те тревожные февральские дни достойны глубокого уважения. Эти качества ярко проявляются и сегодня. Ополченцы снова стоят на защите страны и родного края, приближают нашу Победу. Они участвуют в СВО, помогают фронту, многие вступили в ряды добровольческого отряда "Бaрс-Крым", – заявил Аксенов.
Он поблагодарил жителей республики за патриотизм, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины. Поздравления в своих социальных сетях разместили также главы администраций крымских городов.
"Особые слова признательности – нашим ребятам, которые сегодня отстаивают интересы Отчизны в зоне СВО. Молимся за вас и очень ждем в родном городе с Победой", – написала в своем Telegramканале мэр Ялты Янина Павленко.
"Желаю всем, кто честно исполнил и исполняет свой долг перед Родиной, добра, несгибаемой воли, удачи и процветания. Здоровья и долголетия – ветеранам, успешной службы – солдатам и офицерам, скорейшей победы и возвращения домой – бойцам спецоперации", – разместил поздравления градоначальник Феодосии Игорь Ткаченко.
Мэр Евпатории Александр Юрьев пожелал, чтобы год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стал для российского народа годом еще одной великой победы. К этому пожеланию присоединился глава керченской администрации Олек Каторгин и также поблагодарил ветеранов и воинов СВО за мужество и отвагу.
"Мужество и отвага, которые наши земляки демонстрируют сегодня, достойны глубокого уважения. Эти качества всегда особенно ярко проявлялись в трудные для Отечества времена. Слава воинам, которые в это сложное время самоотверженно несут нелегкую военную службу, выполняют боевые задачи, мужественно стоят на защите России", – написал глава керченской администрации.
© РИА Новости КрымВласти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе
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Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВласти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе
2 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВласти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе
3 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВласти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе
4 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВласти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе
5 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВласти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе
6 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 6
Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе
© РИА Новости Крым

Праздник в Севастополе

В Севастополе цветы возлагали к мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие представители местной власти, силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественники, депуты Законодательного Собрания.
"23 февраля – это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто стоял и стоит на страже нашей Родины. Сегодня мы чествуем тех, кто защищал и защищает нашу землю, наше небо, наше море", – сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что город также отмечает и День народной воли – день, когда севастопольцы вспоминают, как сделали свой исторический выбор. Ровно 11 лет назад Севастополь поднял флаг Русской весны, заявив о своем желании быть с Россией.
"Пусть наши дети растут в сильной и процветающей стране, гордясь ее историей и строя ее будущее!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
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