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Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
Фонари, аптечка, разгрузка и штуртрос, а также многое другое – все защитного цвета – лежат на школьных партах. Это в школе села Мазанка Симферопольского района... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T18:31
2024-02-22T18:31
2024-02-22T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Фонари, аптечка, разгрузка и штуртрос, а также многое другое – все защитного цвета – лежат на школьных партах. Это в школе села Мазанка Симферопольского района проходит Урок мужества.Разнообразное вооружение и амуницию сюда привезли представители Региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма".В его биографии – многолетняя служба в подводных пограничниках, сейчас он учит этой непростой военной науке детей.Школьники проявляют живой интерес и правильно отвечают на вопросы, даже девочки. А в это время пограничник в отставке Павел Матвеев, кстати, выпускник школы в Мазанке, показывает ребятам раритет – бинокль периода Великой Отечественной войны.Совсем по-другому выглядят оружие и амуниция, которые находятся на вооружении у наших бойцов. Школьники это видят наглядно.Ребята очень хорошо понимают важность затронутых тем. Они уже сейчас активно помогают фронту: в подарок ко Дню защитника Отечества ребята заготовили бойцам несколько коробок окопных свечей.В конце – небольшой концерт от тех, кто выступает перед бойцами на передовой, в концертных фронтовых бригадах.А потом Союз пограничников Крыма и их помощники перемещаются в следующую школу полуострова. Только в один предпраздничный день таких Уроков мужества запланировано провести четыре."Наши дети вырастут и станут нам настоящими защитниками. Мы в этом уверены. Просто им надо в этом немного помочь", - замечают в Союзе пограничников Крыма.
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
крым, новости, новости крыма, общество, пограничная служба фсб, образование в крыму и севастополе, симферополь
Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
О подвигах и славе: пограничники Крыма проводят для школьников Уроки мужества
18:31 22.02.2024 (обновлено: 18:56 22.02.2024)
Шеф-редактор специальных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Фонари, аптечка, разгрузка и штуртрос, а также многое другое – все защитного цвета – лежат на школьных партах. Это в школе села Мазанка Симферопольского района проходит Урок мужества.
Разнообразное вооружение и амуницию сюда привезли представители Региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма".
"Специальная военная операция обязательно завершится нашей победой, но мы не знаем, когда она закончится. Поэтому мы постоянно проводим занятия в школах, выезжаем и привозим оружие, чтобы показать школьникам, учим обращаться с ним", - рассказывает председатель правления Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко.
В его биографии – многолетняя служба в подводных пограничниках, сейчас он учит этой непростой военной науке детей.
Школьники проявляют живой интерес и правильно отвечают на вопросы, даже девочки. А в это время пограничник в отставке Павел Матвеев, кстати, выпускник школы в Мазанке, показывает ребятам раритет – бинокль периода Великой Отечественной войны.
"Вот этот бинокль и многое другое вооружение периода 1941-1945 наши ребята привозят из зоны СВО как трофеи. Да, до сих пор ВСУ воюют "мосинками" и ППШ. Потом все эти древности расходятся в России по музейным коллекциям", - комментирует Павел.
Совсем по-другому выглядят оружие и амуниция, которые находятся на вооружении у наших бойцов. Школьники это видят наглядно.
Ребята очень хорошо понимают важность затронутых тем. Они уже сейчас активно помогают фронту: в подарок ко Дню защитника Отечества ребята заготовили бойцам несколько коробок окопных свечей.
"Это очень нужна вещь: можно и пищу приготовить, и обогреться, это практически боезапас", - благодарят в Союзе пограничников Крыма.
В конце – небольшой концерт от тех, кто выступает перед бойцами на передовой, в концертных фронтовых бригадах.
А потом Союз пограничников Крыма и их помощники перемещаются в следующую школу полуострова. Только в один предпраздничный день таких Уроков мужества запланировано провести четыре.
"Наши дети вырастут и станут нам настоящими защитниками. Мы в этом уверены. Просто им надо в этом немного помочь", - замечают в Союзе пограничников Крыма.