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Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества

Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества

Фонари, аптечка, разгрузка и штуртрос, а также многое другое – все защитного цвета – лежат на школьных партах. Это в школе села Мазанка Симферопольского района... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T18:31

2024-02-22T18:31

2024-02-22T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Фонари, аптечка, разгрузка и штуртрос, а также многое другое – все защитного цвета – лежат на школьных партах. Это в школе села Мазанка Симферопольского района проходит Урок мужества.Разнообразное вооружение и амуницию сюда привезли представители Региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма".В его биографии – многолетняя служба в подводных пограничниках, сейчас он учит этой непростой военной науке детей.Школьники проявляют живой интерес и правильно отвечают на вопросы, даже девочки. А в это время пограничник в отставке Павел Матвеев, кстати, выпускник школы в Мазанке, показывает ребятам раритет – бинокль периода Великой Отечественной войны.Совсем по-другому выглядят оружие и амуниция, которые находятся на вооружении у наших бойцов. Школьники это видят наглядно.Ребята очень хорошо понимают важность затронутых тем. Они уже сейчас активно помогают фронту: в подарок ко Дню защитника Отечества ребята заготовили бойцам несколько коробок окопных свечей.В конце – небольшой концерт от тех, кто выступает перед бойцами на передовой, в концертных фронтовых бригадах.А потом Союз пограничников Крыма и их помощники перемещаются в следующую школу полуострова. Только в один предпраздничный день таких Уроков мужества запланировано провести четыре."Наши дети вырастут и станут нам настоящими защитниками. Мы в этом уверены. Просто им надо в этом немного помочь", - замечают в Союзе пограничников Крыма.

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, новости, новости крыма, общество, пограничная служба фсб, образование в крыму и севастополе, симферополь