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Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T07:05
2025-02-23T07:05
владимир путин (политик)
россия
общество
праздники и памятные даты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником.Особые слова поздравления главы государства адресованы солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции.И отметил, что этот праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская служба стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал свой выбор и встал на защиту Родины. Воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, была и остается делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.И подчеркнул, что сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным. Будут повышаться боевые возможности армии и флота РФ, их боеготовность как важнейшей составляющей обеспечения безопасности России – это гарантия ее суверенного настоящего и будущего, ее поступательного развития, отметил глава государства.Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, подчеркнул Путин. С учетом анализа боевого применения оружия и техники Вооруженные Силы РФ продолжат насыщать новыми, современными образцами. Серьезное внимание будет уделяться и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, общество, праздники и памятные даты, новости
Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

07:05 23.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота связистов ВС РФ на Запорожском направлении
Работа связистов ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником.
Особые слова поздравления главы государства адресованы солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции.
"Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", – подчеркнул Путин.
И отметил, что этот праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская служба стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал свой выбор и встал на защиту Родины. Воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, была и остается делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.
Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.
"Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу", – сказал Путин.
И подчеркнул, что сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным. Будут повышаться боевые возможности армии и флота РФ, их боеготовность как важнейшей составляющей обеспечения безопасности России – это гарантия ее суверенного настоящего и будущего, ее поступательного развития, отметил глава государства.
Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, подчеркнул Путин. С учетом анализа боевого применения оружия и техники Вооруженные Силы РФ продолжат насыщать новыми, современными образцами. Серьезное внимание будет уделяться и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.
"Уверен, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждет и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!" – сказал Путин.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Владимир Путин (политик)РоссияОбществоПраздники и памятные датыНовости
 
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