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Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Решимость побеждать: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T07:05

2025-02-23T07:05

2025-02-23T07:05

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником.Особые слова поздравления главы государства адресованы солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции.И отметил, что этот праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская служба стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал свой выбор и встал на защиту Родины. Воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, была и остается делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.И подчеркнул, что сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным. Будут повышаться боевые возможности армии и флота РФ, их боеготовность как важнейшей составляющей обеспечения безопасности России – это гарантия ее суверенного настоящего и будущего, ее поступательного развития, отметил глава государства.Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, подчеркнул Путин. С учетом анализа боевого применения оружия и техники Вооруженные Силы РФ продолжат насыщать новыми, современными образцами. Серьезное внимание будет уделяться и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, праздники и памятные даты, новости