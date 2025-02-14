https://crimea.ria.ru/20250214/vrachebnaya-oshibka-pri-rodakh---chto-govorit-sudebnaya-praktika-1144171396.html

Врачебная ошибка при родах - что говорит судебная практика

Врачебная ошибка при родах - что говорит судебная практика - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Врачебная ошибка при родах - что говорит судебная практика

Устоявшаяся практика в России в целом и в Крыму в частности показывает, что при рассмотрении "медицинских" гражданских дел суд всегда принимает сторону... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:21

2025-02-14T13:21

2025-02-14T13:25

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Юрист Михаил Белкин о судебной практике рассмотрения дел о врачебной ошибке Юрист Михаил Белкин о судебной практике рассмотрения дел о врачебной ошибке audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Устоявшаяся практика в России в целом и в Крыму в частности показывает, что при рассмотрении "медицинских" гражданских дел суд всегда принимает сторону потерпевшей стороны, если врачебная ошибка доказана. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал медицинский юрист Михаил Белкин, комментируя инциденты в крымских роддомах.По словам Белкина, в практике юриспруденции случаи рассмотрения дел о ненадлежащем оказании медицинской помощи бывают часто. В том числе, когда речь идет о трагедиях во время принятия родов."Сложность в том, что юридически нужно говорить о неосторожной форме вины. Когда врач предполагает, что могут возникнуть такие сложности, но относится к ним легкомысленно, и возникают подобные ситуации. Исход в таких случаях: или дети-инвалиды, или трагически погибают", – сказал Белкин.Устоявшаяся практика во всей России и в Республике Крым в частности показывает, что по итогу рассмотрения таких дел суд всегда становится на сторону потерпевших и взыскивает компенсацию морального вреда, причиненного смертью близкого человека или инвалидизацией, отметил он.Но для такого вердикта должна быть доказана вина медиков, подчеркнул юрист.Итоговым документом после экспертизы становится "акт, который служит основанием для дальнейших юридических разбирательств", добавил он. Никаких "серых зон нет" при рассмотрении таких дел, но они действительно очень сложные, сказал Белкин."Дела, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, или дефектами, являются очень сложными и длятся в среднем от полутора до двух, а бывает, и трех лет в судах", – заключил эксперт.В декабре 2024 года в соцсетях и крымских СМИ появилась информация о том, что в симферопольском роддоме №2 врачи "выдавливали ребенка локтями" одной из рожениц. Историю рассказала сама женщина. Крымчанка считает, что стала жертвой врачебной ошибки, ее малыш после таких манипуляций попал в паллиативное отделение.В профильном министерстве заявили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в роддоме.Сведениями о произошедшем заинтересовался Следственный комитет, начав процессуальную проверку. Дело на контроль взяла прокуратура. Позже крымский главк СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенца во время родов.Некоторое время спустя в СК сообщили об аналогичном случае с применением запрещенных приемов "в одном из роддомов крымской столицы" и начале проверки. В новой истории, согласно сведениям, которыми поделилось ведомство, выдавливание ребенка привело к разрыву у женщины мочевого пузыря, и гематомам у младенца.13 февраля 2025 года в пресс-службе Главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю сообщили, что крымские следователи устанавливают круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 Симферополя.В тот же день в минздраве Крыма заявили, что проводят ведомственную проверку в симферопольском роддоме №2 после жалоб рожениц.В пятницу, 14 февраля, в СК России сообщили, что доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования новорожденных в столичном роддоме Крыма заслушает лично глава ведомства Александр Бастрыкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные роды: в Крыму устанавливают потерпевших от рук врачей роддома Если врач совершил ошибку: алгоритм действий

https://crimea.ria.ru/20240920/grubo-narushila-etiku---v-simferopole-uvolili-sotrudnitsu-bolnitsy-1140499895.html

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