Рейтинг@Mail.ru
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220915/esli-vrach-sovershil-oshibku-algoritm-deystviy-1124516125.html
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
Если вам оказали некачественную или несвоевременную медицинскую помощь, можно обратиться в ряд организаций, которые проведут необходимые проверки и дадут оценку РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T18:21
2022-09-15T18:21
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122394932_0:225:3092:1964_1920x0_80_0_0_d570da895f313cd29ce1633c931bf4fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Если вам оказали некачественную или несвоевременную медицинскую помощь, можно обратиться в ряд организаций, которые проведут необходимые проверки и дадут оценку действиям медиков, в том числе правовую. Алгоритм действий эксперты разъяснили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Правильный алгоритм: необходимо обратиться в администрацию медицинской организации, которая есть в каждой организации. Если по мнению пациента ситуация не отрегулирована, он в праве обратиться в страховую медицинскую организацию, которая будет принимать решение о проведении проверки качества оказания помощи. Либо в минздрав, который проводит ведомственную проверку контроля качества и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На этом этапе каждый, кто участвует в защите прав пациента, принимает свое решение", — пояснил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.Он рассказал, что сейчас большая часть обращений от граждан связана с эмоциональными аспектами."Большая часть жалоб и обращений, которые к нам поступают, связаны с отношениями и с эмоциями: нахамили, нагрубили, не приняли. Это эмоциональная составляющая. Но есть и вторая сторона. Когда на самом деле был причинен тот или иной вред, помощь неправильно оказывалась или не оказывалась. Здесь необходимо разбираться: все ли сделано медицинской организацией, была ли помощь оказана неправильно или не вовремя", — рассказал Климов.В свою очередь заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский добавил, что некоторые вопросы можно решить на уровне администраций медучреждений."Какие-то вопросы удастся решить уже на этом уровне. Если ситуация не разрешается — необходимо обратиться в ведомство, непосредственно к нам в министерство здравоохранения. И мы уже принимаем решение: если не проводилась служебная проверка — то назначаем ее", — рассказал Лясковский.Он пояснил, что ведомственный контроль оказания медицинской помощи проводится с участием главных внештатных специалистов по нужному направлению."Это уже более серьезное мероприятие, которое понесет за собой определенные выводы, в том числе рекомендации к дисциплинарным взысканиям. И при необходимости, если мы выявляем действительно серьезные факты нарушения правил оказания медицинской помощи, мы можем передать информацию и в следственные органы, информировать прокуратуру и федеральный Росздравнадзор. Однозначно мы реагируем на все обращения", — добавил замминистра.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-krymu-vrachi-spasli-proglotivshego-kamen-rebenka-s-invalidnostyu-1124488592.html
https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-medikov-poymali-na-prodazhe-sertifikatov-o-vaktsinatsii--fsb-1124368037.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122394932_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_9e2cad560337c166ef9ab25cc78d2dcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение в крыму и севастополе, общество, совет эксперта
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий

Некачественная и несвоевременная медицинская помощь и ошибки врачей: куда жаловаться

18:21 15.09.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Если вам оказали некачественную или несвоевременную медицинскую помощь, можно обратиться в ряд организаций, которые проведут необходимые проверки и дадут оценку действиям медиков, в том числе правовую. Алгоритм действий эксперты разъяснили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Правильный алгоритм: необходимо обратиться в администрацию медицинской организации, которая есть в каждой организации. Если по мнению пациента ситуация не отрегулирована, он в праве обратиться в страховую медицинскую организацию, которая будет принимать решение о проведении проверки качества оказания помощи. Либо в минздрав, который проводит ведомственную проверку контроля качества и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На этом этапе каждый, кто участвует в защите прав пациента, принимает свое решение", — пояснил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.
Камень, извлеченный из пищевода ребенка крымскими врачами
13 сентября, 12:00
В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью
Он рассказал, что сейчас большая часть обращений от граждан связана с эмоциональными аспектами.
"Большая часть жалоб и обращений, которые к нам поступают, связаны с отношениями и с эмоциями: нахамили, нагрубили, не приняли. Это эмоциональная составляющая. Но есть и вторая сторона. Когда на самом деле был причинен тот или иной вред, помощь неправильно оказывалась или не оказывалась. Здесь необходимо разбираться: все ли сделано медицинской организацией, была ли помощь оказана неправильно или не вовремя", — рассказал Климов.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский добавил, что некоторые вопросы можно решить на уровне администраций медучреждений.
Ковидный автобус в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:38
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ
"Какие-то вопросы удастся решить уже на этом уровне. Если ситуация не разрешается — необходимо обратиться в ведомство, непосредственно к нам в министерство здравоохранения. И мы уже принимаем решение: если не проводилась служебная проверка — то назначаем ее", — рассказал Лясковский.
Он пояснил, что ведомственный контроль оказания медицинской помощи проводится с участием главных внештатных специалистов по нужному направлению.
"Это уже более серьезное мероприятие, которое понесет за собой определенные выводы, в том числе рекомендации к дисциплинарным взысканиям. И при необходимости, если мы выявляем действительно серьезные факты нарушения правил оказания медицинской помощи, мы можем передать информацию и в следственные органы, информировать прокуратуру и федеральный Росздравнадзор. Однозначно мы реагируем на все обращения", — добавил замминистра.
 
Здравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
17:55Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор
17:29Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО
17:27ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах
16:48Захарова разоблачила идею с "потолком цен" и назвала главную мечту США
16:19В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек
16:10Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали
16:05В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО
15:51В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных
15:16Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце
15:01МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
14:50В МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины
14:19В Севастополе завершился купальный сезон
14:07В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки
13:56ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях — МО
13:40ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
13:39Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"
13:33В Крыму осудили организаторов азартных игр
13:25Когда в Севастополе откроют музей им. Крошицкого
13:15Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
Лента новостейМолния