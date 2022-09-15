https://crimea.ria.ru/20220915/esli-vrach-sovershil-oshibku-algoritm-deystviy-1124516125.html
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
Если вам оказали некачественную или несвоевременную медицинскую помощь, можно обратиться в ряд организаций, которые проведут необходимые проверки и дадут оценку РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T18:21
2022-09-15T18:21
2022-09-15T18:21
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Если вам оказали некачественную или несвоевременную медицинскую помощь, можно обратиться в ряд организаций, которые проведут необходимые проверки и дадут оценку действиям медиков, в том числе правовую. Алгоритм действий эксперты разъяснили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Правильный алгоритм: необходимо обратиться в администрацию медицинской организации, которая есть в каждой организации. Если по мнению пациента ситуация не отрегулирована, он в праве обратиться в страховую медицинскую организацию, которая будет принимать решение о проведении проверки качества оказания помощи. Либо в минздрав, который проводит ведомственную проверку контроля качества и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На этом этапе каждый, кто участвует в защите прав пациента, принимает свое решение", — пояснил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.Он рассказал, что сейчас большая часть обращений от граждан связана с эмоциональными аспектами."Большая часть жалоб и обращений, которые к нам поступают, связаны с отношениями и с эмоциями: нахамили, нагрубили, не приняли. Это эмоциональная составляющая. Но есть и вторая сторона. Когда на самом деле был причинен тот или иной вред, помощь неправильно оказывалась или не оказывалась. Здесь необходимо разбираться: все ли сделано медицинской организацией, была ли помощь оказана неправильно или не вовремя", — рассказал Климов.В свою очередь заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский добавил, что некоторые вопросы можно решить на уровне администраций медучреждений."Какие-то вопросы удастся решить уже на этом уровне. Если ситуация не разрешается — необходимо обратиться в ведомство, непосредственно к нам в министерство здравоохранения. И мы уже принимаем решение: если не проводилась служебная проверка — то назначаем ее", — рассказал Лясковский.Он пояснил, что ведомственный контроль оказания медицинской помощи проводится с участием главных внештатных специалистов по нужному направлению."Это уже более серьезное мероприятие, которое понесет за собой определенные выводы, в том числе рекомендации к дисциплинарным взысканиям. И при необходимости, если мы выявляем действительно серьезные факты нарушения правил оказания медицинской помощи, мы можем передать информацию и в следственные органы, информировать прокуратуру и федеральный Росздравнадзор. Однозначно мы реагируем на все обращения", — добавил замминистра.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-krymu-vrachi-spasli-proglotivshego-kamen-rebenka-s-invalidnostyu-1124488592.html
https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-medikov-poymali-na-prodazhe-sertifikatov-o-vaktsinatsii--fsb-1124368037.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здравоохранение в крыму и севастополе, общество, совет эксперта
Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
Некачественная и несвоевременная медицинская помощь и ошибки врачей: куда жаловаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Если вам оказали некачественную или несвоевременную медицинскую помощь, можно обратиться в ряд организаций, которые проведут необходимые проверки и дадут оценку действиям медиков, в том числе правовую. Алгоритм действий эксперты разъяснили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Правильный алгоритм: необходимо обратиться в администрацию медицинской организации, которая есть в каждой организации. Если по мнению пациента ситуация не отрегулирована, он в праве обратиться в страховую медицинскую организацию, которая будет принимать решение о проведении проверки качества оказания помощи. Либо в минздрав, который проводит ведомственную проверку контроля качества и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На этом этапе каждый, кто участвует в защите прав пациента, принимает свое решение", — пояснил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.
Он рассказал, что сейчас большая часть обращений от граждан связана с эмоциональными аспектами.
"Большая часть жалоб и обращений, которые к нам поступают, связаны с отношениями и с эмоциями: нахамили, нагрубили, не приняли. Это эмоциональная составляющая. Но есть и вторая сторона. Когда на самом деле был причинен тот или иной вред, помощь неправильно оказывалась или не оказывалась. Здесь необходимо разбираться: все ли сделано медицинской организацией, была ли помощь оказана неправильно или не вовремя", — рассказал Климов.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский добавил, что некоторые вопросы можно решить на уровне администраций медучреждений.
"Какие-то вопросы удастся решить уже на этом уровне. Если ситуация не разрешается — необходимо обратиться в ведомство, непосредственно к нам в министерство здравоохранения. И мы уже принимаем решение: если не проводилась служебная проверка — то назначаем ее", — рассказал Лясковский.
Он пояснил, что ведомственный контроль оказания медицинской помощи проводится с участием главных внештатных специалистов по нужному направлению.
"Это уже более серьезное мероприятие, которое понесет за собой определенные выводы, в том числе рекомендации к дисциплинарным взысканиям. И при необходимости, если мы выявляем действительно серьезные факты нарушения правил оказания медицинской помощи, мы можем передать информацию и в следственные органы, информировать прокуратуру и федеральный Росздравнадзор. Однозначно мы реагируем на все обращения", — добавил замминистра.