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На побережье Черного моря землетрясение – произошло два подземных толчка

На побережье Черного моря землетрясение – произошло два подземных толчка - РИА Новости Крым, 12.02.2025

На побережье Черного моря землетрясение – произошло два подземных толчка

На Кавказе в районе Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T18:01

2025-02-12T18:01

2025-02-12T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. На Кавказе в районе Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.Подземные толчки были зафиксированы на расстоянии 77 километров северо-западнее Сочи в 13:40 по московскому времени, эпицентр землетрясения находился на глубине пяти километров. Колебания также были зафиксированы в двух километрах юго-западнее Туапсе в 16:40, говорится в сообщении.Данные о землетрясении передала Геофизическая служба Российской академии наук, уточнили в сейсмическом центре.В начале февраля серию землетрясений пережил греческий остров Санторини – произошло несколько сотен подземных толчков. Местные жители и туристы массово покинули регион из-за опасности извержения вулкана. По данным Европейского средиземноморского сейсмического центра, только в течение вторника, 4 февраля, на территории Греции и в Эгейском море было зафиксировано несколько десятков подземных толчков магнитудой до 4.8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном мореЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелыЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, туапсе, краснодарский край, черное море, происшествия, сейсмология, землетрясение