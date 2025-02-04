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Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма
Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма
Череду землетрясений в районе Эгейского моря в Греции можно назвать из ряда вон выходящим событием. Однако для Крыма такие сейсмические события проходят... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T17:31
2025-02-04T17:31
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греция
крым
федор панков
стихия
природа
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сейсмостанция "симферополь"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Череду землетрясений в районе Эгейского моря в Греции можно назвать из ряда вон выходящим событием. Однако для Крыма такие сейсмические события проходят незамеченным, поскольку регионы находятся друг от друга на значительном расстоянии. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.Ранее в СМИ появилась информация, что греческий остров Санторини переживает серию землетрясений, продолжающихся с минувшей пятницы. Речь идет о нескольких сотнях подземных толчков. Местные жители и туристы массово покидают регион из-за опасности извержения вулкана, сообщает The Guardian.По данным Европейского средиземноморского сейсмического центра, только в течение вторника, 4 февраля, на территории Греции и в Эгейском море уже зафиксировано несколько десятков подземных толчков магнитудой до 4.8. Греция часто сталкивается с землетрясениями, намного чаще, чем Крым, добавил, собеседник.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя.19 января крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых был расположен в районе Большой Ялты на расстоянии 4 километров от сейсмической станции. 20 числа сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном мореЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелыЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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РИА Новости Крым
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землетрясение в крыму, землетрясение, греция, крым, федор панков, стихия, природа, сейсмология, сейсмостанция "симферополь"
Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма

Крыму не угрожает серия землетрясений в Греции - ученый

17:31 04.02.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Череду землетрясений в районе Эгейского моря в Греции можно назвать из ряда вон выходящим событием. Однако для Крыма такие сейсмические события проходят незамеченным, поскольку регионы находятся друг от друга на значительном расстоянии. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.
Ранее в СМИ появилась информация, что греческий остров Санторини переживает серию землетрясений, продолжающихся с минувшей пятницы. Речь идет о нескольких сотнях подземных толчков. Местные жители и туристы массово покидают регион из-за опасности извержения вулкана, сообщает The Guardian.
По данным Европейского средиземноморского сейсмического центра, только в течение вторника, 4 февраля, на территории Греции и в Эгейском море уже зафиксировано несколько десятков подземных толчков магнитудой до 4.8.

"То, что у них было восемь толчков за довольно короткий промежуток времени, и все "пятерки" – это чуть-чуть из ряда вон выходящее событие. У нас эти землетрясения не ощущаются однозначно. Даже если в Греции будет "шестерка" или "семерка". Это слишком далеко – полторы тысячи километров", - сказал Панков, добавил, что Крыму в этой связи ничто не угрожает.

Греция часто сталкивается с землетрясениями, намного чаще, чем Крым, добавил, собеседник.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя.
19 января крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых был расположен в районе Большой Ялты на расстоянии 4 километров от сейсмической станции. 20 числа сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.
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