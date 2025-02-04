Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма
Крыму не угрожает серия землетрясений в Греции - ученый
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Череду землетрясений в районе Эгейского моря в Греции можно назвать из ряда вон выходящим событием. Однако для Крыма такие сейсмические события проходят незамеченным, поскольку регионы находятся друг от друга на значительном расстоянии. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.
Ранее в СМИ появилась информация, что греческий остров Санторини переживает серию землетрясений, продолжающихся с минувшей пятницы. Речь идет о нескольких сотнях подземных толчков. Местные жители и туристы массово покидают регион из-за опасности извержения вулкана, сообщает The Guardian.
По данным Европейского средиземноморского сейсмического центра, только в течение вторника, 4 февраля, на территории Греции и в Эгейском море уже зафиксировано несколько десятков подземных толчков магнитудой до 4.8.
"То, что у них было восемь толчков за довольно короткий промежуток времени, и все "пятерки" – это чуть-чуть из ряда вон выходящее событие. У нас эти землетрясения не ощущаются однозначно. Даже если в Греции будет "шестерка" или "семерка". Это слишком далеко – полторы тысячи километров", - сказал Панков, добавил, что Крыму в этой связи ничто не угрожает.
Греция часто сталкивается с землетрясениями, намного чаще, чем Крым, добавил, собеседник.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя.
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