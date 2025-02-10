https://crimea.ria.ru/20250210/dva-rukovoditelya-mupa-v-yalte-popalis-na-vzyatke-v-3-mln-rubley--1143937905.html

Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей

Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей

В Ялте по подозрению в получении крупной взятки задержали руководителей Дорожно-эксплуатационного участка. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T15:00

2025-02-10T15:00

2025-02-10T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Ялте по подозрению в получении крупной взятки задержали руководителей Дорожно-эксплуатационного участка. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным ведомства, заместители организовали схему по получению взяток за содействие в заключении подрядчиком муниципальных контрактов по уборке Ялты и беспрепятственном приеме выполненных работ.В ходе переговоров с индивидуальным предпринимателем злоумышленники потребовали от него передавать за "покровительство" половину всей полученной с контрактов прибыли. В результате подрядчик беспрепятственно прошел конкурс, за него были подготовлены все необходимые документы.В ноябре прошлого года должностные лица получили предпринимателя более 2,7 млн рублей, которые поделили между собой.Их преступную деятельность пресекли сотрудники МВД по Республике Крым.По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей произведены обыски. Изъята документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодомВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииПолучил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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