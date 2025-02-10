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Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей
Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей
В Ялте по подозрению в получении крупной взятки задержали руководителей Дорожно-эксплуатационного участка. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T15:00
2025-02-10T15:00
2025-02-10T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Ялте по подозрению в получении крупной взятки задержали руководителей Дорожно-эксплуатационного участка. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным ведомства, заместители организовали схему по получению взяток за содействие в заключении подрядчиком муниципальных контрактов по уборке Ялты и беспрепятственном приеме выполненных работ.В ходе переговоров с индивидуальным предпринимателем злоумышленники потребовали от него передавать за "покровительство" половину всей полученной с контрактов прибыли. В результате подрядчик беспрепятственно прошел конкурс, за него были подготовлены все необходимые документы.В ноябре прошлого года должностные лица получили предпринимателя более 2,7 млн рублей, которые поделили между собой.Их преступную деятельность пресекли сотрудники МВД по Республике Крым.По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей произведены обыски. Изъята документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодомВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииПолучил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей
Двух замов директора муниципального предприятия Ялты задержали за взятку в 2,7 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Ялте по подозрению в получении крупной взятки задержали руководителей Дорожно-эксплуатационного участка. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей директора МУП "Дорожно-эксплуатационный участок" муниципального образования городской округ Ялта. Они подозреваются в получении взятки должностными лицами в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, заместители организовали схему по получению взяток за содействие в заключении подрядчиком муниципальных контрактов по уборке Ялты и беспрепятственном приеме выполненных работ.
В ходе переговоров с индивидуальным предпринимателем злоумышленники потребовали от него передавать за "покровительство" половину всей полученной с контрактов прибыли. В результате подрядчик беспрепятственно прошел конкурс, за него были подготовлены все необходимые документы.
В ноябре прошлого года должностные лица получили предпринимателя более 2,7 млн рублей, которые поделили между собой.
Их преступную деятельность пресекли сотрудники МВД по Республике Крым.
По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей произведены обыски. Изъята документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.
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