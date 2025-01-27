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Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом
Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом
Следствие вменило экс-начальнице управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты еще один коррупционный эпизод - получение взятки от... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T14:44
2025-01-27T14:44
взятка
алушта
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Следствие вменило экс-начальнице управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты еще один коррупционный эпизод - получение взятки от предпринимателя в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.Ранее в отношении чиновницы из Алушты было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей. Она получила незаконное вознаграждение в виде офисной мебели и ремонта кабинета за покровительство знакомой при решении имущественных и земельных вопросов.В ходе следствия был установлен еще один факт преступной деятельности должностного лица.В итоге коммерсант оформил документы таким образом, что его признали победителем и передали ему в аренду муниципальный пляж.В отношении предпринимателя, давшего должностному лицу крупную взятку, также возбуждено и расследуется уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииЭкс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления
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взятка, алушта, гсу ск россии по крыму и севастополю, мвд по республике крым, новости крыма, крым, закон и право
Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом

В деле экс-сотрудницы администрации Алушты появился эпизод о взятке в 200 тысяч рублей

14:44 27.01.2025
 
© МВД по Республике КрымЗадержание предпринимателя, давшего крупную взятку чиновнице из Алушты
Задержание предпринимателя, давшего крупную взятку чиновнице из Алушты
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Следствие вменило экс-начальнице управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты еще один коррупционный эпизод - получение взятки от предпринимателя в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.
Ранее в отношении чиновницы из Алушты было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей. Она получила незаконное вознаграждение в виде офисной мебели и ремонта кабинета за покровительство знакомой при решении имущественных и земельных вопросов.
В ходе следствия был установлен еще один факт преступной деятельности должностного лица.
"Начальник управления имущественных и земельных отношений, являясь одновременно председателем конкурсной комиссии, за взятку в 200 тысяч рублей сообщила предпринимателю данные о других заявках и размере коммерческих предложений", - говорится в сообщении.
В итоге коммерсант оформил документы таким образом, что его признали победителем и передали ему в аренду муниципальный пляж.
В отношении предпринимателя, давшего должностному лицу крупную взятку, также возбуждено и расследуется уголовное дело.
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ВзяткаАлуштаГСУ СК России по Крыму и СевастополюМВД по Республике КрымНовости КрымаКрымЗакон и право
 
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