https://crimea.ria.ru/20250206/khuligany-iz-kryma-proslavilis-v-moskve-delo-na-kontrole-u-glavy-sk-rf-1143979771.html
Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ
Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ
Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Симферополе, которые избили пассажира в троллейбусе, сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T22:30
2025-02-06T22:30
2025-02-06T22:30
александр бастрыкин
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
симферополь
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_be11aa56267b3b4295f4afde42ccb963.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Симферополе, которые избили пассажира в троллейбусе, сообщает пресс-служба ведомства."В социальных медиа сообщается, что в Симферополе в троллейбусе несовершеннолетние приезжие нарушали общественный порядок и избили мужчину. Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Цаплину В.С. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что расследование дела об избиении бойца СВО в Ялте передадут в главное следственное управление Следкома России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что соответствующее решение принято для объективности расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверкаСледком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусуВ Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_b402669504913142d766ae9be780240e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, симферополь, новости, крым, новости крыма
Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ
Глава СК поручил завести дело на хулиганов из троллейбуса в Симферополе