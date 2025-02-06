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Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ
Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ
Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Симферополе, которые избили пассажира в троллейбусе, сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T22:30
2025-02-06T22:30
александр бастрыкин
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
симферополь
новости
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Симферополе, которые избили пассажира в троллейбусе, сообщает пресс-служба ведомства."В социальных медиа сообщается, что в Симферополе в троллейбусе несовершеннолетние приезжие нарушали общественный порядок и избили мужчину. Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Цаплину В.С. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что расследование дела об избиении бойца СВО в Ялте передадут в главное следственное управление Следкома России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что соответствующее решение принято для объективности расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверкаСледком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусуВ Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, симферополь, новости, крым, новости крыма
Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ

Глава СК поручил завести дело на хулиганов из троллейбуса в Симферополе

22:30 06.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Симферополе, которые избили пассажира в троллейбусе, сообщает пресс-служба ведомства.
"В социальных медиа сообщается, что в Симферополе в троллейбусе несовершеннолетние приезжие нарушали общественный порядок и избили мужчину. Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Цаплину В.С. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что расследование дела об избиении бойца СВО в Ялте передадут в главное следственное управление Следкома России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что соответствующее решение принято для объективности расследования.
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Александр БастрыкинГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияСимферопольНовостиКрымНовости Крыма
 
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