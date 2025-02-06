https://crimea.ria.ru/20250206/khuligany-iz-kryma-proslavilis-v-moskve-delo-na-kontrole-u-glavy-sk-rf-1143979771.html

Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ

Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ

Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Симферополе, которые избили пассажира в троллейбусе, сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T22:30

2025-02-06T22:30

2025-02-06T22:30

александр бастрыкин

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

симферополь

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий несовершеннолетних в Симферополе, которые избили пассажира в троллейбусе, сообщает пресс-служба ведомства."В социальных медиа сообщается, что в Симферополе в троллейбусе несовершеннолетние приезжие нарушали общественный порядок и избили мужчину. Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Цаплину В.С. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что расследование дела об избиении бойца СВО в Ялте передадут в главное следственное управление Следкома России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что соответствующее решение принято для объективности расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверкаСледком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусуВ Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, симферополь, новости, крым, новости крыма