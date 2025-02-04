https://crimea.ria.ru/20250204/sledkom-vozbudil-delo-po-faktu-udara-bespilotnikom-po-shkolnomu-avtobusu-1143902557.html

Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу

Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу

По факту удара беспилотником по школьному автобусу в Запорожской области, во время которого был тяжело ранен водитель и пострадали пятеро детей, возбуждено... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T13:30

2025-02-04T13:30

2025-02-04T13:30

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

дети

происшествия

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. По факту удара беспилотником по школьному автобусу в Запорожской области, во время которого был тяжело ранен водитель и пострадали пятеро детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Следователи СК России в ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.Утром 4 февраля ВСУ целенаправленно нанесли удар по школьному автобусу, в котором находились 20 детей и двое взрослых. В результате тяжелые ранения получил водитель – у него осколочные ранения грудной клетки и глаза, ожоги лица. В больницу на обследование были доставлены пятеро детей, с остальными работают психологи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиБеспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьмиПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дети, происшествия, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)