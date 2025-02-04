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Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу
Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу
По факту удара беспилотником по школьному автобусу в Запорожской области, во время которого был тяжело ранен водитель и пострадали пятеро детей, возбуждено... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T13:30
2025-02-04T13:30
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
дети
происшествия
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. По факту удара беспилотником по школьному автобусу в Запорожской области, во время которого был тяжело ранен водитель и пострадали пятеро детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Следователи СК России в ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.Утром 4 февраля ВСУ целенаправленно нанесли удар по школьному автобусу, в котором находились 20 детей и двое взрослых. В результате тяжелые ранения получил водитель – у него осколочные ранения грудной клетки и глаза, ожоги лица. В больницу на обследование были доставлены пятеро детей, с остальными работают психологи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиБеспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьмиПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дети, происшествия, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу

СК России установит причастных к удару по школьному автобусу лиц

13:30 04.02.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПятеро детей ранены при ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области
Пятеро детей ранены при ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. По факту удара беспилотником по школьному автобусу в Запорожской области, во время которого был тяжело ранен водитель и пострадали пятеро детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали несколько детей и водитель автобуса. Всего в автобусе находились 20 несовершеннолетних и сопровождающий", – говорится в сообщении следкома.
Следователи СК России в ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.
Утром 4 февраля ВСУ целенаправленно нанесли удар по школьному автобусу, в котором находились 20 детей и двое взрослых. В результате тяжелые ранения получил водитель – у него осколочные ранения грудной клетки и глаза, ожоги лица. В больницу на обследование были доставлены пятеро детей, с остальными работают психологи.
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