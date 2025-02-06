https://crimea.ria.ru/20250206/upavshiy-s-kryshi-vuza-v-simferopole-muzhchina-skonchalsya---nachata-proverka-1143953212.html

Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка

Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка

Мужчина, упавший накануне с крыши здания крымского филиала Российского государственного университета правосудия, скончался в больнице. Об этом сообщает Следком... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T09:41

2025-02-06T09:41

2025-02-06T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Мужчина, упавший накануне с крыши здания крымского филиала Российского государственного университета правосудия, скончался в больнице. Об этом сообщает Следком по Крыму.Инцидент произошел в среду вечером. При проведении кровельных работ на здании вуза сорвался и упал с высоты 48-летний рабочий. Его доставили в горбольницу №6 в тяжелом состоянии. Утром стало известно, что пострадавший умер.Ход проверки контролирует лично руководитель крымского Следкома. Также проверку по факту происшествия проводит прокуратура Крыма. В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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