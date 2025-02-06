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Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка
Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка
Мужчина, упавший накануне с крыши здания крымского филиала Российского государственного университета правосудия, скончался в больнице. Об этом сообщает Следком... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T09:41
2025-02-06T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Мужчина, упавший накануне с крыши здания крымского филиала Российского государственного университета правосудия, скончался в больнице. Об этом сообщает Следком по Крыму.Инцидент произошел в среду вечером. При проведении кровельных работ на здании вуза сорвался и упал с высоты 48-летний рабочий. Его доставили в горбольницу №6 в тяжелом состоянии. Утром стало известно, что пострадавший умер.Ход проверки контролирует лично руководитель крымского Следкома. Также проверку по факту происшествия проводит прокуратура Крыма. В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка

Следком: упавший с крыши вуза в Симферополе рабочий скончался в больнице

09:41 06.02.2025 (обновлено: 09:58 06.02.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Симферополе рабочий упал с крыши и погиб
В Симферополе рабочий упал с крыши и погиб
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Мужчина, упавший накануне с крыши здания крымского филиала Российского государственного университета правосудия, скончался в больнице. Об этом сообщает Следком по Крыму.
Инцидент произошел в среду вечером. При проведении кровельных работ на здании вуза сорвался и упал с высоты 48-летний рабочий. Его доставили в горбольницу №6 в тяжелом состоянии. Утром стало известно, что пострадавший умер.

"От полученных травм впоследствии мужчина скончался в медучреждении. Главным следственным управлением СК России по Крыму и Севастополю по данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Ход проверки контролирует лично руководитель крымского Следкома. Также проверку по факту происшествия проводит прокуратура Крыма. В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.
"Предварительно, погибший не был официально трудоустроен в строительной фирме", - добавили в надзорном ведомстве.
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