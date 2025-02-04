https://crimea.ria.ru/20250204/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-rastut-1143903821.html

Потери ВСУ в Курской области растут

Потери ВСУ в Курской области растут - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Потери ВСУ в Курской области растут

Армия России продолжает вытеснять врага с территории Курской области, за сутки на этой линии фронта уничтожено еще 345 украинских боевиков. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T13:57

2025-02-04T13:57

2025-02-04T13:57

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России продолжает вытеснять врага с территории Курской области, за сутки на этой линии фронта уничтожено еще 345 украинских боевиков. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования врага в районе 28 населенных пунктов региона. Отражены три контратаки противника.Ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в Сумской области.Всего в ходе боев на Курском направлении противник потерял до 57 330 боевиков, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1708 боевых бронемашин, 1798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня.Накануне в Минобороны сообщали, что за сутки сражений в Курской области Зеленский потерял еще более 200 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромамСВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнениеРоссийские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости