https://crimea.ria.ru/20250204/novosti-svo-armiya-rossii-bet-po-ukrainskim-voennym-aerodromam-1143901686.html

Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам

Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также ударили по цехам производства дронов и объектам хранения топлива. Об... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T13:23

2025-02-04T13:23

2025-02-04T13:23

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также ударили по цехам производства дронов и объектам хранения топлива. Об этом информирует во вторник пресс-служба Минобороны РФ.Силы российской ПВО уничтожили за минувшие сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42406 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 21023 танка и других боевых бронемашин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21222 орудия полевой артиллерии и минометов.Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки боев в зоне проведения спецоперации уничтожили порядка 1295 украинских боевиков, технику и вооружение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский объявил реформу ВСУКиевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской областиУдары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), потери всу