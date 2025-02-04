Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам
ВС России ударили по украинским военным аэродромам и складам с боеприпасами
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также ударили по цехам производства дронов и объектам хранения топлива. Об этом информирует во вторник пресс-служба Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах", – сказано в сводке.
Силы российской ПВО уничтожили за минувшие сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42406 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 21023 танка и других боевых бронемашин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21222 орудия полевой артиллерии и минометов.
Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки боев в зоне проведения спецоперации уничтожили порядка 1295 украинских боевиков, технику и вооружение.
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