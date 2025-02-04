Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250204/novosti-svo-armiya-rossii-bet-po-ukrainskim-voennym-aerodromam-1143901686.html
Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам
Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам
Российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также ударили по цехам производства дронов и объектам хранения топлива. Об... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T13:23
2025-02-04T13:23
новости сво
министерство обороны рф
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_035d440500826e3583c9796e867f9740.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также ударили по цехам производства дронов и объектам хранения топлива. Об этом информирует во вторник пресс-служба Минобороны РФ.Силы российской ПВО уничтожили за минувшие сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42406 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 21023 танка и других боевых бронемашин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21222 орудия полевой артиллерии и минометов.Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки боев в зоне проведения спецоперации уничтожили порядка 1295 украинских боевиков, технику и вооружение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский объявил реформу ВСУКиевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской областиУдары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_8ee36a81f7b19be25e7b25102372b267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам

ВС России ударили по украинским военным аэродромам и складам с боеприпасами

13:23 04.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также ударили по цехам производства дронов и объектам хранения топлива. Об этом информирует во вторник пресс-служба Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах", – сказано в сводке.

Силы российской ПВО уничтожили за минувшие сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42406 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 21023 танка и других боевых бронемашин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21222 орудия полевой артиллерии и минометов.
Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки боев в зоне проведения спецоперации уничтожили порядка 1295 украинских боевиков, технику и вооружение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сырский объявил реформу ВСУ
Киевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской области
Удары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАвиацияРакетные войскаАртиллерияБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Восемь дней, которые изменили мир: что осталось за кулисами Ялты-1945
14:25В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом
14:02В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов
13:57Потери ВСУ в Курской области растут
13:49ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков
13:39В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
13:30Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу
13:23Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам
13:10В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции
12:48"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
12:31В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*
12:09"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине
11:48Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике
11:35Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
11:09ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
10:39Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле
10:38Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус
10:23В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы
10:14СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение
10:03В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детсадах
Лента новостейМолния