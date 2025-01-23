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Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область
Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область
Ущерб, нанесенный Курской области в результате вторжения формирований украинских вооруженных сил, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T14:14
2025-01-23T14:14
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
ущерб
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный Курской области в результате вторжения формирований украинских вооруженных сил, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей. Об этом сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако эта цель не была достигнута, заверил российский лидер. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже около 55 тысяч военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 селаБойцы в Курской области получат статус участников СВО - ПутинРоссия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, ущерб, россия
Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область

Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценивается в 750 млрд рублей – власти

14:14 23.01.2025
 
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
© Фото : соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный Курской области в результате вторжения формирований украинских вооруженных сил, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей. Об этом сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко.
"Оценка соответствующих министерств федеральных - ущерб Курской области нанесен уже порядка 750 миллиардов (рублей), о чем мы сообщили в адрес председателя правительства Российской Федерации", - приводит его слова РИА Новости.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако эта цель не была достигнута, заверил российский лидер. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже около 55 тысяч военных.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиУщербРоссия
 
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