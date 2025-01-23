Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область
Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценивается в 750 млрд рублей – власти
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
© Фото : соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный Курской области в результате вторжения формирований украинских вооруженных сил, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей. Об этом сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко.
"Оценка соответствующих министерств федеральных - ущерб Курской области нанесен уже порядка 750 миллиардов (рублей), о чем мы сообщили в адрес председателя правительства Российской Федерации", - приводит его слова РИА Новости.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако эта цель не была достигнута, заверил российский лидер. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже около 55 тысяч военных.
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