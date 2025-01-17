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Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 села

Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 села - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 села

Вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях боев в Курской области. С начала 2025 года в регионе освобождены четыре населенных пункта и... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T12:31

2025-01-17T12:31

2025-01-17T12:35

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях боев в Курской области. С начала 2025 года в регионе освобождены четыре населенных пункта и уничтожены более 5,6 тысяч боевиков, сообщили в Минобороны. Более того, за две недели января в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили четыре населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.Кроме того, была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, предпринятая врагом в попытке вырваться из зоны блокирования."Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции", - добавили в Минобороны.Потери ВСУ на Курском направлении в январе составили более 5,6 тысяч человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей."За прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортера, в том числе два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - добавили в военном ведомстве.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 450 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской областиВСУ пытались прорваться на Курском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво