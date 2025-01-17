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Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 села
Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 села - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 села
Вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях боев в Курской области. С начала 2025 года в регионе освобождены четыре населенных пункта и... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T12:31
2025-01-17T12:31
2025-01-17T12:35
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях боев в Курской области. С начала 2025 года в регионе освобождены четыре населенных пункта и уничтожены более 5,6 тысяч боевиков, сообщили в Минобороны. Более того, за две недели января в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили четыре населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.Кроме того, была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, предпринятая врагом в попытке вырваться из зоны блокирования."Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции", - добавили в Минобороны.Потери ВСУ на Курском направлении в январе составили более 5,6 тысяч человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей."За прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортера, в том числе два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - добавили в военном ведомстве.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 450 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской областиВСУ пытались прорваться на Курском направлении
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 села
В Курской области в январе освободили четыре села и уничтожили 5,6 тысяч боевиков
12:31 17.01.2025 (обновлено: 12:35 17.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях боев в Курской области. С начала 2025 года в регионе освобождены четыре населенных пункта и уничтожены более 5,6 тысяч боевиков, сообщили в Минобороны.
"Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км)", - сказано в сводке военного ведомства.
Более того, за две недели января в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили четыре населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
Кроме того, была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, предпринятая врагом в попытке вырваться из зоны блокирования.
"Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции", - добавили в Минобороны.
Потери ВСУ на Курском направлении в январе составили более 5,6 тысяч человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.
"За прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортера, в том числе два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - добавили в военном ведомстве.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 450 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.
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