https://crimea.ria.ru/20250121/boremsya-za-zhizn-kazhdoy-v-kerchi-prodolzhayut-spasat-ptits-ot-mazuta-1143506266.html

Боремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазута

Боремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазута - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Боремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазута

Штабу по спасению птиц в Керчи после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе выделили помещения в индустриальном парке "Еникале". Кто и как... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T09:35

2025-01-21T09:35

2025-01-21T09:52

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

волонтеры

птицы

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КЕРЧЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Штабу по спасению птиц в Керчи после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе выделили помещения в индустриальном парке "Еникале". Кто и как здесь помогает пернатым, узнала корреспондент РИА Новости Крым.Пернатые "пациенты"Две девушки с добрыми глазами подводят к одной из дверей штаба, на которой висит табличка: "Внимание! Птицы боятся громких звуков! Пожалуйста, плотно закрывайте двери, разговаривайте в полголоса".Около недели назад Дарья и Наташа приехали в Керчь из Симферополя. Они учатся на ветеринаров в Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, и в свои каникулы решили прийти на помощь птицам в Керчи. Девушки находятся в штабе круглосуточно.Мы вместе тихо заходим к птицам. Три чомги и две гагары выглядят бодро: снова готовы расправить свои чистые крылья, с удовольствием кушают свежую рыбку, ведут себя довольно активно. Их уже искупали, дали им лекарства.На стене висят листы с записями по каждой птице: когда и во сколько привезли, с каким процентом загрязнения, чем их лечат, какое у них состояние.Каждый день сюда еще приезжает уже опытный местный ветеринар и осматривает пернатых. В штабе постоянно советуются с орнитологами из других регионов, со специалистами парка львов "Тайган". Протоколы лечения могут меняться."В мировой практике, если у птицы более 50% загрязнения, то ее усыпляют. Мы же боремся за каждую до последнего. Держим у себя до трех-четырех дней, и только, когда видим, что они смогут перенести дорогу, отправляем в "Тайган", – рассказали студентки.С открытия штаба сюда привозили спасать и других птиц. Одни из самых любимых у волонтеров – поганки, а еще был баклан, о нем в штабе рассказывают с улыбкой."Большая и очень крепкая птица. Его отловил какой-то героический человек – ему нужно вручить медаль, потому что он смог это сделать. Но никто не откликается", – шутит другой волонтер штаба Татьяна, которая участвует в отлове пострадавших птиц.Она здесь тоже недавно и помогает еще и купать пернатых.Она признается, что для нее самый счастливый момент, когда птицы снова радостно купаются, ныряют, ловят рыбу."Ловцы" птицВ отлове птиц, которые испачканы нефтепродуктами, участвуют порядка 30 жителей Керчи, Татьяна в их числе. У нее в машине всегда с собой набор "ловца": резиновые сапоги, сачок, фонарик. Она рассказывает, что именно в темное время суток птицы выходят на берег, и их нужно подсветить, определить, что они испачканы (мазут блестит в темноте), и изъять на время из дикой природы, чтобы продлить по возможности им жизнь.По ее словам, испачканные, ослабленные птицы не могут уже улететь. "Ловцы" разделились на бригады по всему городу и до Опука. Некоторые за вечер, ночь проходят до 10 километров. Есть автоволонтеры, которые подъезжают и забирают птиц на маршруте, а люди продолжают искать пернатых дальше. В штаб тем временем сообщают, сколько везут птиц.Сейчас "ловцы" пытаются спасти лебедя. В штаб поступает много звонков с сообщениями, где видели его, – все хотят ему помочь. Он еще птенец, у него испачкана грудь, и он сам старается чистить себя клювом, выедая мазут, что опасно. Но пока никак не удается его поймать. Одна бабушка, которая хотела помочь волонтерам, его подкармливала – он подошел к ней."Поэтому один из наших "ловцов" решил переодеться в бабушку и надеялся, что лебедь выйдет и к нему. Но он очень умный, уже запомнил всех нас в лицо. Вот Вика у нас отважная - в кроссовках по воде побежала за ним, но он все равно улетел", – рассказывает Татьяна про других волонтеров."Нам не хватает людей"Виктория – местная жительница, по профессии психолог. Когда узнала, что в Керчи спасают птиц, решила тоже быть полезной. Сначала помогала со складом медикаментов, уборкой, потом освоила мойку птиц.Всю работу проводят в специальной одежде, респираторах, постоянно приходится менять перчатки. Используют крахмал, моющее средство, которое растворяет жир."Удобнее, когда одну птицу моют три человека: один держит корпус, другой голову, чтобы не попал крахмал и не засорил дыхание, третий закапывает глаза, открывает клювик, чтобы вытащить мазут", – рассказывает волонтер.Керченский штаб обменивается гуманитарной помощью, вещами с другими районами Крыма, регионами в зависимости от того, кому, что необходимо. У них созданы общие группы, чаты.Сейчас птиц поступает немного по сравнению с первыми днями после ЧП с танкерами. Самой страшной, по словам волонтеров, была ночь, когда привезли около 30 пернатых. А чтобы отмыть только одну птицу, нужны минимум два человека."Нам не хватает людей, которые будут помогать в этом. Это очень тяжело. К тому же мы находимся удаленно от центра города, а работать приходится ночью, машины есть не у всех. Не хватает ветеринаров – Даша и Наташа скоро уедут на учебу, придут женщины с медицинским образованием", – говорят в штабе и просят откликнуться неравнодушных людей.В самом начале им помогли добрые люди из Краснодара, которые приезжали сюда на все новогодние праздники. Они, по словам волонтеров, приняли самый сильный удар на себя: учились отмывать птиц, делать им уколы. Привезли препараты, своими руками оборудовали клетки в актовом зале, и планируют приехать снова, чтобы продолжить эту работу.Помогает и администрация города Керчи: организованы горячие обеды для волонтеров, для птиц – свежая рыба, помогают с вывозом сточных вод и перевозкой птиц в "Тайган".Поэтому здесь уже устанавливают новые стеллажи, бассейны и надеются, что удастся собрать такую команду волонтеров, которая сможет выстоять и спасти как можно больше пернатых.А пока еще пять птиц отправились на реабилитацию в парк львов "Тайган". Пернатых поместили в утепленные коробки с прорезями для поступления воздуха, закрепили их в машине, чтобы гагары и чомги благополучно перенесли дорогу.Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться по адресу: г. Керчь, ул. Береговая, 2-10. Тел.+7 978 036-68-59.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган""Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

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2025

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

керчь, новости крыма, крым, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, волонтеры, птицы