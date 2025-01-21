Боремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазута
Волонтеры в Керчи спасли от мазута из-за крушения танкеров более 150 птиц
09:35 21.01.2025 (обновлено: 09:52 21.01.2025)
© РИА Новости КрымСпасенные в Керчи от мазута птицы, которые отправились на реабилитацию в парк львов "Тайган"
© РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Штабу по спасению птиц в Керчи после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе выделили помещения в индустриальном парке "Еникале". Кто и как здесь помогает пернатым, узнала корреспондент РИА Новости Крым.
Пернатые "пациенты"
"Почти за месяц после ЧП через наш штаб прошли уже порядка 249 пострадавших птиц, 155 выжили. Выживаемость 60-70%. Сегодня пять из них мы отправляем на реабилитацию в парк львов "Тайган", – рассказывают волонтеры.
Две девушки с добрыми глазами подводят к одной из дверей штаба, на которой висит табличка: "Внимание! Птицы боятся громких звуков! Пожалуйста, плотно закрывайте двери, разговаривайте в полголоса".
Около недели назад Дарья и Наташа приехали в Керчь из Симферополя. Они учатся на ветеринаров в Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, и в свои каникулы решили прийти на помощь птицам в Керчи. Девушки находятся в штабе круглосуточно.
"Так спокойней, ведь птиц привозят в основном ночью. Им нужно вставить зонд, дать сорбенты сразу после того, как их помоют, а это еще плюс часа два. Необходимо оценить состояние каждой птицы, посадить ее на место, установить грелки, следить за ней: бывают очень тяжелые, к ним нужно вставать", – рассказывают будущие ветеринары.
© РИА Новости КрымБудущие ветеринары Дарья и Наташа кормят спасенных птиц
© РИА Новости Крым
Будущие ветеринары Дарья и Наташа кормят спасенных птиц
Мы вместе тихо заходим к птицам. Три чомги и две гагары выглядят бодро: снова готовы расправить свои чистые крылья, с удовольствием кушают свежую рыбку, ведут себя довольно активно. Их уже искупали, дали им лекарства.
На стене висят листы с записями по каждой птице: когда и во сколько привезли, с каким процентом загрязнения, чем их лечат, какое у них состояние.
Каждый день сюда еще приезжает уже опытный местный ветеринар и осматривает пернатых. В штабе постоянно советуются с орнитологами из других регионов, со специалистами парка львов "Тайган". Протоколы лечения могут меняться.
"В мировой практике, если у птицы более 50% загрязнения, то ее усыпляют. Мы же боремся за каждую до последнего. Держим у себя до трех-четырех дней, и только, когда видим, что они смогут перенести дорогу, отправляем в "Тайган", – рассказали студентки.
С открытия штаба сюда привозили спасать и других птиц. Одни из самых любимых у волонтеров – поганки, а еще был баклан, о нем в штабе рассказывают с улыбкой.
"Большая и очень крепкая птица. Его отловил какой-то героический человек – ему нужно вручить медаль, потому что он смог это сделать. Но никто не откликается", – шутит другой волонтер штаба Татьяна, которая участвует в отлове пострадавших птиц.
Она здесь тоже недавно и помогает еще и купать пернатых.
"Мы купали баклана - это было жестко. Он клюнул человека, потом всех прогнал, встал на тазу и распахнул свои крылья. Мы любовались - какой же он красивый. Его отправили в "Тайган", откуда нам прислали видео: он и там всех построил, сидит один под лампой, а все вокруг него", – улыбается Татьяна.
Она признается, что для нее самый счастливый момент, когда птицы снова радостно купаются, ныряют, ловят рыбу.
© Фото предоставлены волонтерами штаба в КерчиСпасенная гагара решила принять ванну в воде для питья
© Фото предоставлены волонтерами штаба в Керчи
Спасенная гагара решила принять ванну в воде для питья
"Ловцы" птиц
В отлове птиц, которые испачканы нефтепродуктами, участвуют порядка 30 жителей Керчи, Татьяна в их числе. У нее в машине всегда с собой набор "ловца": резиновые сапоги, сачок, фонарик. Она рассказывает, что именно в темное время суток птицы выходят на берег, и их нужно подсветить, определить, что они испачканы (мазут блестит в темноте), и изъять на время из дикой природы, чтобы продлить по возможности им жизнь.
По ее словам, испачканные, ослабленные птицы не могут уже улететь. "Ловцы" разделились на бригады по всему городу и до Опука. Некоторые за вечер, ночь проходят до 10 километров. Есть автоволонтеры, которые подъезжают и забирают птиц на маршруте, а люди продолжают искать пернатых дальше. В штаб тем временем сообщают, сколько везут птиц.
Сейчас "ловцы" пытаются спасти лебедя. В штаб поступает много звонков с сообщениями, где видели его, – все хотят ему помочь. Он еще птенец, у него испачкана грудь, и он сам старается чистить себя клювом, выедая мазут, что опасно. Но пока никак не удается его поймать. Одна бабушка, которая хотела помочь волонтерам, его подкармливала – он подошел к ней.
"Поэтому один из наших "ловцов" решил переодеться в бабушку и надеялся, что лебедь выйдет и к нему. Но он очень умный, уже запомнил всех нас в лицо. Вот Вика у нас отважная - в кроссовках по воде побежала за ним, но он все равно улетел", – рассказывает Татьяна про других волонтеров.
"Нам не хватает людей"
Виктория – местная жительница, по профессии психолог. Когда узнала, что в Керчи спасают птиц, решила тоже быть полезной. Сначала помогала со складом медикаментов, уборкой, потом освоила мойку птиц.
"Чистишь их, сначала они кусаются, ругаются, а потом уже входят в состояние анабиоза, засыпают. Гладишь им пузико, а там еще куча мазута, но им уже хорошо", – делится Виктория.
Всю работу проводят в специальной одежде, респираторах, постоянно приходится менять перчатки. Используют крахмал, моющее средство, которое растворяет жир.
"Удобнее, когда одну птицу моют три человека: один держит корпус, другой голову, чтобы не попал крахмал и не засорил дыхание, третий закапывает глаза, открывает клювик, чтобы вытащить мазут", – рассказывает волонтер.
© Фото предоставлены волонтерами штаба в КерчиВолонтеры делают инъекции птицам
© Фото предоставлены волонтерами штаба в Керчи
Волонтеры делают инъекции птицам
Керченский штаб обменивается гуманитарной помощью, вещами с другими районами Крыма, регионами в зависимости от того, кому, что необходимо. У них созданы общие группы, чаты.
Сейчас птиц поступает немного по сравнению с первыми днями после ЧП с танкерами. Самой страшной, по словам волонтеров, была ночь, когда привезли около 30 пернатых. А чтобы отмыть только одну птицу, нужны минимум два человека.
"Нам не хватает людей, которые будут помогать в этом. Это очень тяжело. К тому же мы находимся удаленно от центра города, а работать приходится ночью, машины есть не у всех. Не хватает ветеринаров – Даша и Наташа скоро уедут на учебу, придут женщины с медицинским образованием", – говорят в штабе и просят откликнуться неравнодушных людей.
В самом начале им помогли добрые люди из Краснодара, которые приезжали сюда на все новогодние праздники. Они, по словам волонтеров, приняли самый сильный удар на себя: учились отмывать птиц, делать им уколы. Привезли препараты, своими руками оборудовали клетки в актовом зале, и планируют приехать снова, чтобы продолжить эту работу.
Помогает и администрация города Керчи: организованы горячие обеды для волонтеров, для птиц – свежая рыба, помогают с вывозом сточных вод и перевозкой птиц в "Тайган".
"Сейчас у нас спад по пострадавшим птицам: мазут на дне. Но мы готовимся к новой волне весной, когда прогреется вода, нефтепродукты могут подняться, и будет большое количество перелетных птиц", – говорят в штабе.
Поэтому здесь уже устанавливают новые стеллажи, бассейны и надеются, что удастся собрать такую команду волонтеров, которая сможет выстоять и спасти как можно больше пернатых.
А пока еще пять птиц отправились на реабилитацию в парк львов "Тайган". Пернатых поместили в утепленные коробки с прорезями для поступления воздуха, закрепили их в машине, чтобы гагары и чомги благополучно перенесли дорогу.
Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться по адресу: г. Керчь, ул. Береговая, 2-10. Тел.+7 978 036-68-59.
© Фото предоставлено волонтерами из КерчиСпасенные птицы из Керчи поехали на реабилитацию в "Тайган"
© Фото предоставлено волонтерами из Керчи
Спасенные птицы из Керчи поехали на реабилитацию в "Тайган"
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: