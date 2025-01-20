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Два беспилотника пытались атаковать Татарстан - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Два беспилотника пытались атаковать Татарстан
Два беспилотника пытались атаковать Татарстан - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Два беспилотника пытались атаковать Татарстан
Два беспилотника сбиты в понедельник утром над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T09:50
2025-01-20T09:53
россия
татарстан
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Два беспилотника сбиты в понедельник утром над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны России. Ранее в Минобороны рассказали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Из них один - над Татарстаном, 14 - над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Белгородской области, три – над Курской, два – над Рязанской областью, еще два – над территорией Орловской области. По информации властей Татарстана, ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия республики, жертв и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в ТатарстанеАтака на Крым: ПВО сбила еще 8 украинских беспилотников над полуостровом ВСУ атаковали дронами семь регионов России
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РИА Новости Крым
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россия, татарстан, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф
Два беспилотника пытались атаковать Татарстан

Над Татарстаном сбиты два украинских беспилотника

09:50 20.01.2025 (обновлено: 09:53 20.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Два беспилотника сбиты в понедельник утром над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны рассказали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Из них один - над Татарстаном, 14 - над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Белгородской области, три – над Курской, два – над Рязанской областью, еще два – над территорией Орловской области.
По информации властей Татарстана, ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия республики, жертв и разрушений нет.
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РоссияТатарстанВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьМинистерство обороны РФ
 
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