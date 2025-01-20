https://crimea.ria.ru/20250120/dva-bespilotnika-pytalis-atakovat-tatarstan--1143490559.html

Два беспилотника пытались атаковать Татарстан

Два беспилотника пытались атаковать Татарстан - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Два беспилотника пытались атаковать Татарстан

Два беспилотника сбиты в понедельник утром над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T09:50

2025-01-20T09:50

2025-01-20T09:53

россия

татарстан

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Два беспилотника сбиты в понедельник утром над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны России. Ранее в Минобороны рассказали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Из них один - над Татарстаном, 14 - над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Белгородской области, три – над Курской, два – над Рязанской областью, еще два – над территорией Орловской области. По информации властей Татарстана, ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия республики, жертв и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в ТатарстанеАтака на Крым: ПВО сбила еще 8 украинских беспилотников над полуостровом ВСУ атаковали дронами семь регионов России

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татарстан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татарстан, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф