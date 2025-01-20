https://crimea.ria.ru/20250120/vsu-atakovali-bespilotnikami-predpriyatie-v-tatarstane-1143489365.html

ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане

ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане - РИА Новости Крым, 20.01.2025

ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане

ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия Татарстана, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T08:23

2025-01-20T08:23

2025-01-20T08:24

татарстан

беспилотник (бпла, дрон)

новости

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия Татарстана, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы республики.Отмечается, что все предприятия работают в штатном режиме.По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО dronami над семью регионами России, в том числе один - над территорией Республики Татарстан.Временно закрыт аэропорт Казани. Мера принята с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиВ Воронежской области ввели режим ЧС

татарстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия