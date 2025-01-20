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ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане - РИА Новости Крым, 20.01.2025
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане
ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия Татарстана, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T08:23
2025-01-20T08:23
2025-01-20T08:24
татарстан
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия Татарстана, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы республики.Отмечается, что все предприятия работают в штатном режиме.По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО dronami над семью регионами России, в том числе один - над территорией Республики Татарстан.Временно закрыт аэропорт Казани. Мера принята с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиВ Воронежской области ввели режим ЧС
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татарстан, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане
ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Татарстане
08:23 20.01.2025 (обновлено: 08:24 20.01.2025)