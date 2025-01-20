ВСУ атаковали дронами семь регионов России
Силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над семью регионами России
07:28 20.01.2025 (обновлено: 07:32 20.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. 31 украинский беспилотник сбили средства ПВО в течение ночи, атаке подверглись семь российских регионов, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Белгородской области, три – над Курской, два – над Рязанской областью, еще два – над территорией Орловской области и один – над территорией Татарстана.
Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.
Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
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