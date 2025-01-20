https://crimea.ria.ru/20250120/vsu-atakovali-dronami-sem-regionov-rossii-1143488887.html

ВСУ атаковали дронами семь регионов России

ВСУ атаковали дронами семь регионов России - РИА Новости Крым, 20.01.2025

ВСУ атаковали дронами семь регионов России

31 украинский беспилотник сбили средства ПВО в течение ночи, атаке подверглись семь российских регионов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T07:28

2025-01-20T07:28

2025-01-20T07:32

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

россия

пво

министерство обороны рф

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. 31 украинский беспилотник сбили средства ПВО в течение ночи, атаке подверглись семь российских регионов, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Белгородской области, три – над Курской, два – над Рязанской областью, еще два – над территорией Орловской области и один – над территорией Татарстана.Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на УкраинеВ Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), россия, пво, министерство обороны рф, новости, происшествия