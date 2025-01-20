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ВСУ атаковали дронами семь регионов России - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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ВСУ атаковали дронами семь регионов России
ВСУ атаковали дронами семь регионов России - РИА Новости Крым, 20.01.2025
ВСУ атаковали дронами семь регионов России
31 украинский беспилотник сбили средства ПВО в течение ночи, атаке подверглись семь российских регионов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T07:28
2025-01-20T07:32
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
россия
пво
министерство обороны рф
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. 31 украинский беспилотник сбили средства ПВО в течение ночи, атаке подверглись семь российских регионов, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Белгородской области, три – над Курской, два – над Рязанской областью, еще два – над территорией Орловской области и один – над территорией Татарстана.Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на УкраинеВ Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), россия, пво, министерство обороны рф, новости, происшествия
ВСУ атаковали дронами семь регионов России

Силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над семью регионами России

07:28 20.01.2025 (обновлено: 07:32 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. 31 украинский беспилотник сбили средства ПВО в течение ночи, атаке подверглись семь российских регионов, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Белгородской области, три – над Курской, два – над Рязанской областью, еще два – над территорией Орловской области и один – над территорией Татарстана.
Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.
Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияПВОМинистерство обороны РФНовостиПроисшествия
 
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