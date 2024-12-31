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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать
Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T14:13
2024-12-31T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне на мосту фиксировались большие очереди, число ожидающих проезда машин превышало 1000. Наибольшие заторы наблюдались со стороны Тамани. К утру вторника ситуация нормализовалась, пробок на подъездах к Крымскому мосту нет.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, транспорт, краснодарский край, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать

Крымский мост работает штатно и по состоянию на 14 часов очередей нет

14:13 31.12.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Накануне на мосту фиксировались большие очереди, число ожидающих проезда машин превышало 1000. Наибольшие заторы наблюдались со стороны Тамани. К утру вторника ситуация нормализовалась, пробок на подъездах к Крымскому мосту нет.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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