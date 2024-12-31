https://crimea.ria.ru/20241231/krymskiy-most-seychas-chto-s-ocheredyami-i-skolko-zhdat-1143037430.html
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать
Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T14:13
2024-12-31T14:13
2024-12-31T14:13
крым
новости крыма
транспорт
краснодарский край
керчь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_333:427:1280:960_1920x0_80_0_0_bcbd3929e74a5dcd8fb72a945188fc0e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне на мосту фиксировались большие очереди, число ожидающих проезда машин превышало 1000. Наибольшие заторы наблюдались со стороны Тамани. К утру вторника ситуация нормализовалась, пробок на подъездах к Крымскому мосту нет.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
краснодарский край
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_425:443:1114:960_1920x0_80_0_0_40db2c8f20035ef13c57d86b02ca9454.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, транспорт, краснодарский край, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать
Крымский мост работает штатно и по состоянию на 14 часов очередей нет