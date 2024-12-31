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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать

Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать

Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T14:13

2024-12-31T14:13

2024-12-31T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне на мосту фиксировались большие очереди, число ожидающих проезда машин превышало 1000. Наибольшие заторы наблюдались со стороны Тамани. К утру вторника ситуация нормализовалась, пробок на подъездах к Крымскому мосту нет.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, транспорт, краснодарский край, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп