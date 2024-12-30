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В России продлили особый порядок продажи иностранных лекарств
В России продлили особый порядок продажи иностранных лекарств - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В России продлили особый порядок продажи иностранных лекарств
Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлен до конца 2025 года, сообщили в правительстве. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T10:55
2024-12-30T10:55
2024-12-30T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлен до конца 2025 года, сообщили в правительстве. "До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте кабмина.В правительстве отметили, что режим продаж распространяется на зарубежные препараты в российской и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия.Ранее правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирован новый препарат для лечения ракаКак в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дниИнфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего
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россия, правительство россии, лекарства, закон и право, новости, общество, здравоохранение в россии, медицина
В России продлили особый порядок продажи иностранных лекарств
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств на 2025 год
10:55 30.12.2024 (обновлено: 10:57 30.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлен до конца 2025 года, сообщили в правительстве.
"До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте кабмина.
В правительстве отметили, что режим продаж распространяется на зарубежные препараты в российской и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.
"Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы", - пояснили в кабмине.
Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия.
Ранее правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года.
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