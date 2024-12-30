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Опасная ностальгия: украсить елку гирляндой из СССР и не устроить пожар - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Опасная ностальгия: украсить елку гирляндой из СССР и не устроить пожар
Опасная ностальгия: украсить елку гирляндой из СССР и не устроить пожар - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Опасная ностальгия: украсить елку гирляндой из СССР и не устроить пожар
Какие бы электрогирлянды для елок не изобретали сейчас, для многих людей на постсоветском пространстве ничто не заменит советские гирлянды. Крошечные лампочки... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T08:46
2024-12-30T08:46
эксклюзивы риа новости крым
юрий артамонов
безопасность
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елка
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Какие бы электрогирлянды для елок не изобретали сейчас, для многих людей на постсоветском пространстве ничто не заменит советские гирлянды. Крошечные лампочки накаливания, мягкий рассеянный свет, волшебные воспоминания детсва и юности. Кто-то бережно хранит электрические раритеты, другие - разыскивают в интернете, покупают с рук - ищут именные такие, как были в детстве. О том, как предаваясь ностальгии, не устроить пожар, РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Тотальная проверкаПо мнению эксперта, даже если гирляндам всего год - их обязательно все надо просматривать после хранения. Тем более, если они были созданы 30-40 лет назад."Нужно руками проходить все провода, искать повреждения. Могут, к примеру, во время хранения попортить изоляцию грызуны. Бывает, что лопается провод, начинает искрить", - говорит Юрий Артамонов.Если вы уходите из помещения или ложитесь спать - выключайте, не оставляйте без присмотра, особенно, если елка живая. Живая елка загорается и горит буквально за считанные минуты, напоминает эксперт.По его словам, в советских гирляндах есть много опасностей: Первая опасность - от возраста изоляция может стать хрупкой, может начать лопаться и осыпаться. Важно, чтобы не было нигде трещин, если есть где-то визуальные повреждения, и их немного - их надо заизолировать. Если провода все уже осыпаются, в труху превращаются, то лучше от использования такой гирлянды отказаться. Либо взять лампочки, новые провода, но тут уже у кого сколько мастерства хватит, поменять новые провода к старым лампочкам.Вторая опасность в том, что советские вилки имеют диаметр штырей меньше, чем современные розетки. И такая вилка в розетке может болтаться и искрить. Таким образом, может послужить причиной пожара. Обязательно нужно поменять вилку, поставить новую, которая будет подходить к нашим розеткам. Если при включении слышен подозрительный треск, нужно выключить - может быть, там контакт, может, лампочка где-то отошла. Если включили все нормально, никаких посторонних шумов, посторонних запахов, - пользуйтесь на здоровье.Третья опасность советской гирлянды в том, что в отличие от современных гирлянд вместо светодиодов в ней лампочки накаливания. Такая лампочка почти 80% потребляемой мощности излучает в виде тепла. То есть она таким образом очень сильно нагревается и греет все вокруг. Если где-то рядом будет какой-то легкоплавкий материал, может и его сильно нагреть. Четвертая - лампочки накаливания бьются. Разбитая лампочка может порезать. Открытая нить накаливания может послужить причиной пожара.Удлинители и огнетушители Также эксперт напомнил, что удлинитель, которые так часто используют при подключении гирлянд, обязательно нужно проверить, чтобы он не грелся. Если удлинитель смотан - обязательно надо размотать. Ни в коем случае удлинители смотанными не включать, добавляет инженер."Удлинитель обязательно нужно развернуть - свернутый удлинитель выделяет внутри своих витков при использовании большое количество тепла, особенно если в этот удлинитель еще, кроме гирлянды включить какой-нибудь обогреватель, пылесос, утюг, свернутые витки могут сплавиться, замкнуть и вызвать пожар", - говорит он."Не поленитесь, обязательно купите огнетушитель, пусть он вам никогда не понадобится, но пусть он стоит где-то в поле видимости, можете его даже разукрасить под елочку. Углекислотный или порошковый, они стоят недорого, но могут вам бюджет спасти на очень большие деньги", - заключает эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использоватьКак вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет экспертаГде в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены
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96
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60
юрий артамонов, безопасность, новый год, новый год 2025, елка, ссср, крым, новости крыма, совет эксперта
Опасная ностальгия: украсить елку гирляндой из СССР и не устроить пожар

Как пользоваться советской гирляндой и не устроить пожар - советы эксперта

08:46 30.12.2024
 
Советские электрогирлянды
Советские электрогирлянды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Какие бы электрогирлянды для елок не изобретали сейчас, для многих людей на постсоветском пространстве ничто не заменит советские гирлянды. Крошечные лампочки накаливания, мягкий рассеянный свет, волшебные воспоминания детсва и юности. Кто-то бережно хранит электрические раритеты, другие - разыскивают в интернете, покупают с рук - ищут именные такие, как были в детстве. О том, как предаваясь ностальгии, не устроить пожар, РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

Тотальная проверка

По мнению эксперта, даже если гирляндам всего год - их обязательно все надо просматривать после хранения. Тем более, если они были созданы 30-40 лет назад.
"Нужно руками проходить все провода, искать повреждения. Могут, к примеру, во время хранения попортить изоляцию грызуны. Бывает, что лопается провод, начинает искрить", - говорит Юрий Артамонов.
Если вы уходите из помещения или ложитесь спать - выключайте, не оставляйте без присмотра, особенно, если елка живая. Живая елка загорается и горит буквально за считанные минуты, напоминает эксперт.
По его словам, в советских гирляндах есть много опасностей:
Первая опасность - от возраста изоляция может стать хрупкой, может начать лопаться и осыпаться. Важно, чтобы не было нигде трещин, если есть где-то визуальные повреждения, и их немного - их надо заизолировать. Если провода все уже осыпаются, в труху превращаются, то лучше от использования такой гирлянды отказаться. Либо взять лампочки, новые провода, но тут уже у кого сколько мастерства хватит, поменять новые провода к старым лампочкам.
Вторая опасность в том, что советские вилки имеют диаметр штырей меньше, чем современные розетки. И такая вилка в розетке может болтаться и искрить. Таким образом, может послужить причиной пожара. Обязательно нужно поменять вилку, поставить новую, которая будет подходить к нашим розеткам. Если при включении слышен подозрительный треск, нужно выключить - может быть, там контакт, может, лампочка где-то отошла. Если включили все нормально, никаких посторонних шумов, посторонних запахов, - пользуйтесь на здоровье.
Третья опасность советской гирлянды в том, что в отличие от современных гирлянд вместо светодиодов в ней лампочки накаливания. Такая лампочка почти 80% потребляемой мощности излучает в виде тепла. То есть она таким образом очень сильно нагревается и греет все вокруг. Если где-то рядом будет какой-то легкоплавкий материал, может и его сильно нагреть.
Четвертая - лампочки накаливания бьются. Разбитая лампочка может порезать. Открытая нить накаливания может послужить причиной пожара.
"И еще старые гирлянды потребляют по сравнению с современными довольно-таки много электричества значит, средненькая гирлянда может потреблять запросто 100 ватт", - говорит Юрий Артамонов.
Советские электроирлянды
Советские электроирлянды
Советские электроирлянды

Удлинители и огнетушители

Также эксперт напомнил, что удлинитель, которые так часто используют при подключении гирлянд, обязательно нужно проверить, чтобы он не грелся. Если удлинитель смотан - обязательно надо размотать. Ни в коем случае удлинители смотанными не включать, добавляет инженер.
"Удлинитель обязательно нужно развернуть - свернутый удлинитель выделяет внутри своих витков при использовании большое количество тепла, особенно если в этот удлинитель еще, кроме гирлянды включить какой-нибудь обогреватель, пылесос, утюг, свернутые витки могут сплавиться, замкнуть и вызвать пожар", - говорит он.
"Не поленитесь, обязательно купите огнетушитель, пусть он вам никогда не понадобится, но пусть он стоит где-то в поле видимости, можете его даже разукрасить под елочку. Углекислотный или порошковый, они стоят недорого, но могут вам бюджет спасти на очень большие деньги", - заключает эксперт.
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