https://crimea.ria.ru/20241230/ikra-i-mishura-kak-pravilno-vybrat-novogodnie-tovary-1132999753.html

Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товары

Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товары - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товары

Новый год и Рождество – время красочных украшений, подарков, игрушек и сладостей. Как правильно выбрать праздничные товары и что делать, если изделие не... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T08:16

2024-12-30T08:16

2024-12-30T08:16

радио "спутник в крыму"

надежда анельчук

крым

общество

елка

рождество христово

подарки

новый год 2025

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Надежда Анельчук: как правильно выбрать новогодние товары Надежда Анельчук: как правильно выбрать новогодние товары audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Новый год и Рождество – время красочных украшений, подарков, игрушек и сладостей. Как правильно выбрать праздничные товары и что делать, если изделие не подошло, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Избегаем "стихийщиков""Сейчас в топе покупок – искусственные новогодние ели, гирлянды, елочные украшения, детские подарки, продукты питания и многое другое, что водит в перечень новогодних товаров. Есть, конечно, общие рекомендации, которые позволят потребителям избежать каких-то неприятных ситуаций, связанных с обменом или приобретением некачественного товара. Первое касается абсолютно всех групп товаров – их приобретение только в специализированных местах. Стихийных мест реализации следует избегать", – говорит Анельчук.Особенно это касается продуктов питания, которые часто предлагают с "раскладок" прямо на улицах. В противном случае можно получить не качественный и даже опасный для здоровья товар, а потом просто не найти продавца. В официальную точку продаж покупатель может вернуться и потребовать замены или даже вернуть товар. При этом возвратными являются не только продовольственные товары.Меняем ненужноеВернуть продавцу или же обменять можно даже елочные игрушки – достаточно соблюсти определенный порядок действий, продолжает эксперт."Товар может даже просто не подойти даже по цвету. Тогда на обмен у нас есть 14 дней, не считая дня покупки. Чек желательно сохранить, но если его нет – это не основание для отказа в удовлетворении вашего требования. Если покупка была совершена банковской картой – есть выписка из банка. В качестве доказательства можно использовать и камеры видеонаблюдения в магазине", – поясняет гостья эфира.Также без проблем в 14-дневный срок продавец должен обменять предметы одежды, если не подошел размер, цвет, фасон и так далее. А вот к невозвратным товарам относятся, например, косметика, парфюмерия, ювелирные украшения, книги. Выбирая новогодний или рождественский подарок из этого перечня, следует помнить: если в товаре нет недостатков, в двухнедельный срок вернуть и обменять его будет нельзя. Что касается некачественных товаров с изъянами – такие подлежат обмену в любом случае.Покупаем сладкое"Когда речь идет о детских сладких подарках – здесь есть особые рекомендации. Как правило это набор конфет. Необходимо внимательно изучить сроки годности, поскольку в состав этого набора может входить продукция с разными сроками годности. Так вот, срок годности новогоднего подарка определяется по минимальному сроку годности конфет в его составе", – поясняет эксперт.Также она советует изучить условия хранения подарка. Например, шоколад требует особых условий хранения, которые должны быть указаны на этикетке."Следующий момент – в состав таких подарков могут входить сладости, содержащие аллергены. Допустим, такие продукты как мед или орехи. Поэтому нужно внимательно изучить состав", – напоминает Анельчук.Также она советует внимательно изучать маркировку при выборе детских игрушек. Информация на этикетке должна включать информацию об изготовителе, составе, наименовании. Если игрушки имеют неприятный химический запах, с них осыпаются блестки, имеются какие-то неровности и острые края – от покупки такого товара лучше отказаться.Идем на распродажи"Новогодние и рождественские распродажи – возможность для продавца избавиться от товарных излишков. Они, действительно, могут быть выгодными. Но чаще продавцы прибегают к различным уловкам", – констатирует Анельчук.Первая и главная из таких уловок – манипуляция ценой, когда незадолго до распродажи ценц поднимаю, а затем снижают до обычных значений. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт советует провести предварительный мониторинг цен."Еще одна уловка, когда продавец пишет, что товары, приобретенные на распродаже, не подлежат возврату и обмену. Это нарушение прав потребителей и это условие является недействительным. Однако мы должны понимать разницу между товаром, приобретенным по сниженной цене на распродаже, и уцененным товаром. Во втором случае в товаре есть какой-то дефект, в связи с наличием которого снижается цена. Тогда в товарном чеке делается отметка о дефекте. Тогда уже по причине именно этого недостатка предъявлять претензии нельзя", – подытожила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Скидки не приговор: в каких случаях можно вернуть покупки с распродажиЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак выбрать безопасный аттракцион для ребенка

https://crimea.ria.ru/20241222/kak-ne-otravitsya-edoy-s-novogodnego-stola--sovety-rospotrebnadzora-1142770934.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда анельчук, крым, общество, елка, рождество христово, подарки, новый год 2025