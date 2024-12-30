https://crimea.ria.ru/20241230/ikra-i-mishura-kak-pravilno-vybrat-novogodnie-tovary-1132999753.html
Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товары
Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товары - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товары
Новый год и Рождество – время красочных украшений, подарков, игрушек и сладостей. Как правильно выбрать праздничные товары и что делать, если изделие не... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T08:16
2024-12-30T08:16
2024-12-30T08:16
радио "спутник в крыму"
надежда анельчук
крым
общество
елка
рождество христово
подарки
новый год 2025
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Надежда Анельчук: как правильно выбрать новогодние товары
Надежда Анельчук: как правильно выбрать новогодние товары
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Новый год и Рождество – время красочных украшений, подарков, игрушек и сладостей. Как правильно выбрать праздничные товары и что делать, если изделие не подошло, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Избегаем "стихийщиков""Сейчас в топе покупок – искусственные новогодние ели, гирлянды, елочные украшения, детские подарки, продукты питания и многое другое, что водит в перечень новогодних товаров. Есть, конечно, общие рекомендации, которые позволят потребителям избежать каких-то неприятных ситуаций, связанных с обменом или приобретением некачественного товара. Первое касается абсолютно всех групп товаров – их приобретение только в специализированных местах. Стихийных мест реализации следует избегать", – говорит Анельчук.Особенно это касается продуктов питания, которые часто предлагают с "раскладок" прямо на улицах. В противном случае можно получить не качественный и даже опасный для здоровья товар, а потом просто не найти продавца. В официальную точку продаж покупатель может вернуться и потребовать замены или даже вернуть товар. При этом возвратными являются не только продовольственные товары.Меняем ненужноеВернуть продавцу или же обменять можно даже елочные игрушки – достаточно соблюсти определенный порядок действий, продолжает эксперт."Товар может даже просто не подойти даже по цвету. Тогда на обмен у нас есть 14 дней, не считая дня покупки. Чек желательно сохранить, но если его нет – это не основание для отказа в удовлетворении вашего требования. Если покупка была совершена банковской картой – есть выписка из банка. В качестве доказательства можно использовать и камеры видеонаблюдения в магазине", – поясняет гостья эфира.Также без проблем в 14-дневный срок продавец должен обменять предметы одежды, если не подошел размер, цвет, фасон и так далее. А вот к невозвратным товарам относятся, например, косметика, парфюмерия, ювелирные украшения, книги. Выбирая новогодний или рождественский подарок из этого перечня, следует помнить: если в товаре нет недостатков, в двухнедельный срок вернуть и обменять его будет нельзя. Что касается некачественных товаров с изъянами – такие подлежат обмену в любом случае.Покупаем сладкое"Когда речь идет о детских сладких подарках – здесь есть особые рекомендации. Как правило это набор конфет. Необходимо внимательно изучить сроки годности, поскольку в состав этого набора может входить продукция с разными сроками годности. Так вот, срок годности новогоднего подарка определяется по минимальному сроку годности конфет в его составе", – поясняет эксперт.Также она советует изучить условия хранения подарка. Например, шоколад требует особых условий хранения, которые должны быть указаны на этикетке."Следующий момент – в состав таких подарков могут входить сладости, содержащие аллергены. Допустим, такие продукты как мед или орехи. Поэтому нужно внимательно изучить состав", – напоминает Анельчук.Также она советует внимательно изучать маркировку при выборе детских игрушек. Информация на этикетке должна включать информацию об изготовителе, составе, наименовании. Если игрушки имеют неприятный химический запах, с них осыпаются блестки, имеются какие-то неровности и острые края – от покупки такого товара лучше отказаться.Идем на распродажи"Новогодние и рождественские распродажи – возможность для продавца избавиться от товарных излишков. Они, действительно, могут быть выгодными. Но чаще продавцы прибегают к различным уловкам", – констатирует Анельчук.Первая и главная из таких уловок – манипуляция ценой, когда незадолго до распродажи ценц поднимаю, а затем снижают до обычных значений. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт советует провести предварительный мониторинг цен."Еще одна уловка, когда продавец пишет, что товары, приобретенные на распродаже, не подлежат возврату и обмену. Это нарушение прав потребителей и это условие является недействительным. Однако мы должны понимать разницу между товаром, приобретенным по сниженной цене на распродаже, и уцененным товаром. Во втором случае в товаре есть какой-то дефект, в связи с наличием которого снижается цена. Тогда в товарном чеке делается отметка о дефекте. Тогда уже по причине именно этого недостатка предъявлять претензии нельзя", – подытожила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Скидки не приговор: в каких случаях можно вернуть покупки с распродажиЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак выбрать безопасный аттракцион для ребенка
https://crimea.ria.ru/20241222/kak-ne-otravitsya-edoy-s-novogodnego-stola--sovety-rospotrebnadzora-1142770934.html
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надежда анельчук, крым, общество, елка, рождество христово, подарки, новый год 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым.
Новый год и Рождество – время красочных украшений, подарков, игрушек и сладостей. Как правильно выбрать праздничные товары и что делать, если изделие не подошло, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
Избегаем "стихийщиков"
"Сейчас в топе покупок – искусственные новогодние ели, гирлянды, елочные украшения, детские подарки, продукты питания и многое другое, что водит в перечень новогодних товаров. Есть, конечно, общие рекомендации, которые позволят потребителям избежать каких-то неприятных ситуаций, связанных с обменом или приобретением некачественного товара. Первое касается абсолютно всех групп товаров – их приобретение только в специализированных местах. Стихийных мест реализации следует избегать", – говорит Анельчук.
Особенно это касается продуктов питания, которые часто предлагают с "раскладок" прямо на улицах. В противном случае можно получить не качественный и даже опасный для здоровья товар, а потом просто не найти продавца. В официальную точку продаж покупатель может вернуться и потребовать замены или даже вернуть товар. При этом возвратными являются не только продовольственные товары.
Меняем ненужное
Вернуть продавцу или же обменять можно даже елочные игрушки – достаточно соблюсти определенный порядок действий, продолжает эксперт.
"Товар может даже просто не подойти даже по цвету. Тогда на обмен у нас есть 14 дней, не считая дня покупки. Чек желательно сохранить, но если его нет – это не основание для отказа в удовлетворении вашего требования. Если покупка была совершена банковской картой – есть выписка из банка. В качестве доказательства можно использовать и камеры видеонаблюдения в магазине", – поясняет гостья эфира.
Также без проблем в 14-дневный срок продавец должен обменять предметы одежды, если не подошел размер, цвет, фасон и так далее. А вот к невозвратным товарам относятся, например, косметика, парфюмерия, ювелирные украшения, книги. Выбирая новогодний или рождественский подарок из этого перечня, следует помнить: если в товаре нет недостатков, в двухнедельный срок вернуть и обменять его будет нельзя. Что касается некачественных товаров с изъянами – такие подлежат обмену в любом случае.
Покупаем сладкое
"Когда речь идет о детских сладких подарках – здесь есть особые рекомендации. Как правило это набор конфет. Необходимо внимательно изучить сроки годности, поскольку в состав этого набора может входить продукция с разными сроками годности. Так вот, срок годности новогоднего подарка определяется по минимальному сроку годности конфет в его составе", – поясняет эксперт.
Также она советует изучить условия хранения подарка. Например, шоколад требует особых условий хранения, которые должны быть указаны на этикетке.
"Следующий момент – в состав таких подарков могут входить сладости, содержащие аллергены. Допустим, такие продукты как мед или орехи. Поэтому нужно внимательно изучить состав", – напоминает Анельчук.
Также она советует внимательно изучать маркировку при выборе детских игрушек. Информация на этикетке должна включать информацию об изготовителе, составе, наименовании. Если игрушки имеют неприятный химический запах, с них осыпаются блестки, имеются какие-то неровности и острые края – от покупки такого товара лучше отказаться.
Идем на распродажи
"Новогодние и рождественские распродажи – возможность для продавца избавиться от товарных излишков. Они, действительно, могут быть выгодными. Но чаще продавцы прибегают к различным уловкам", – констатирует Анельчук.
Первая и главная из таких уловок – манипуляция ценой, когда незадолго до распродажи ценц поднимаю, а затем снижают до обычных значений. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт советует провести предварительный мониторинг цен.
"Еще одна уловка, когда продавец пишет, что товары, приобретенные на распродаже, не подлежат возврату и обмену. Это нарушение прав потребителей и это условие является недействительным. Однако мы должны понимать разницу между товаром, приобретенным по сниженной цене на распродаже, и уцененным товаром. Во втором случае в товаре есть какой-то дефект, в связи с наличием которого снижается цена. Тогда в товарном чеке делается отметка о дефекте. Тогда уже по причине именно этого недостатка предъявлять претензии нельзя", – подытожила эксперт.
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