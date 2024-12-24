https://crimea.ria.ru/20241224/magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1142871726.html

Магнитная буря обрушится на землю

Магнитная буря обрушится на землю - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Магнитная буря обрушится на землю

Магнитная буря произойдет на земле вечером в среду, 25 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T09:13

2024-12-24T09:13

2024-12-24T09:13

магнитные бури

космос

новости

земля

стихия

солнце

вспышки на солнце

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Магнитная буря произойдет на земле вечером в среду, 25 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Отмечается, что довольно крупная вспышка произошла на солнце 23 декабря.Далее, до 20 января, по прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году

космос

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, новости, земля, стихия, солнце, вспышки на солнце, метеозависимость