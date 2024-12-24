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Магнитная буря обрушится на землю - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Магнитная буря обрушится на землю
Магнитная буря обрушится на землю - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Магнитная буря обрушится на землю
Магнитная буря произойдет на земле вечером в среду, 25 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T09:13
2024-12-24T09:13
магнитные бури
космос
новости
земля
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солнце
вспышки на солнце
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Магнитная буря произойдет на земле вечером в среду, 25 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Отмечается, что довольно крупная вспышка произошла на солнце 23 декабря.Далее, до 20 января, по прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, новости, земля, стихия, солнце, вспышки на солнце, метеозависимость
Магнитная буря обрушится на землю

Магнитная буря обрушится на землю 25 декабря

09:13 24.12.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Магнитная буря произойдет на земле вечером в среду, 25 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Отмечается, что довольно крупная вспышка произошла на солнце 23 декабря.
По данным ученых, магнитное поле Земли начнет возмущаться во второй половине дня, буря достигнет своего пика к полуночи, после чего прекратится. При этом сила магнитосферных колебаний будет выше уровня G1 (между слабой и средней бурей).
Далее, до 20 января, по прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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