https://crimea.ria.ru/20241209/son-v-oblakakh-v-nikitskom-botsadu-vybrali-korolevu-khrizantem-1142484420.html

"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем

"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем - РИА Новости Крым, 09.12.2024

"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем

В Никитском ботаническом саду выбрали королеву и принцессу балла хризантем, сообщает в понедельник пресс-служба ботсада. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T09:56

2024-12-09T09:56

2024-12-09T09:56

бал хризантем в никитском ботсаду

никитский ботанический сад

цветы

крым

новости крыма

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду выбрали королеву и принцессу балла хризантем, сообщает в понедельник пресс-служба ботсада."Нам очень важно и приятно, что лидерами народных выборов стали хризантемы, выведенные нашими селекционерами… Показательно и то, что голоса за лучшие хризантемы выставки 2024 отдавали и взрослые, и дети. Очень трогательно было наблюдать за тем, как наши маленькие гости активно заполняли бюллетени для голосования, сами опускали их в ящик", - цитирует пресс-служба директора сада, члена-корреспондента РАН Юрия Плугатаря.Он также пояснил выбор названия сорта "Героям Донбасса": такое решение было принято в 2023 году, после многочисленных предложений граждан."Необычный цвет хризантемы с ее пронзительно-красными цветками символизирует нашу память обо всех, кто защищает Россию, спасает жизни людей, приближая мирную жизнь на Донбассе. Это наша дань героям, в честь которых назван один из самых красивых цветков", - пояснили в ботсаду.В этом году среди новинок на осеннем Балу хризантем в Никитском ботаническом саду впервые показали цветущий сорт "Донецкий этюд", сообщала ранее заведующая лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова. В целом в экспозиции выставки представили много новинок. Среди них - выведенные крымскими селекционерами более 4 тысяч гибридов первого года жизни, для которых гости моги предложить названия.Первые хризантемы появились в России именно в Никитском ботаническом саду в 1812 году, откуда распространились за пределами Крыма по всей стране. Заниматься селекцией хризантем в Никитском ботсаду начали в 1939 году, ровно 85 лет назад. Первенство принадлежит Ивану Забелину, который неустанно трудился в Саду в течение сорока лет, долго возглавляя отдел цветоводства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова""Солнце осени" в юбилейный год – чем удивляет Никитский ботсад?

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бал хризантем в никитском ботсаду, никитский ботанический сад, цветы, крым, новости крыма, природа