https://crimea.ria.ru/20241209/son-v-oblakakh-v-nikitskom-botsadu-vybrali-korolevu-khrizantem-1142484420.html
"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем
"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем - РИА Новости Крым, 09.12.2024
"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем
В Никитском ботаническом саду выбрали королеву и принцессу балла хризантем, сообщает в понедельник пресс-служба ботсада. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T09:56
2024-12-09T09:56
2024-12-09T09:56
бал хризантем в никитском ботсаду
никитский ботанический сад
цветы
крым
новости крыма
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142484177_0:225:668:600_1920x0_80_0_0_122202f8fc4dfd4c2633fdb38daf8387.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду выбрали королеву и принцессу балла хризантем, сообщает в понедельник пресс-служба ботсада."Нам очень важно и приятно, что лидерами народных выборов стали хризантемы, выведенные нашими селекционерами… Показательно и то, что голоса за лучшие хризантемы выставки 2024 отдавали и взрослые, и дети. Очень трогательно было наблюдать за тем, как наши маленькие гости активно заполняли бюллетени для голосования, сами опускали их в ящик", - цитирует пресс-служба директора сада, члена-корреспондента РАН Юрия Плугатаря.Он также пояснил выбор названия сорта "Героям Донбасса": такое решение было принято в 2023 году, после многочисленных предложений граждан."Необычный цвет хризантемы с ее пронзительно-красными цветками символизирует нашу память обо всех, кто защищает Россию, спасает жизни людей, приближая мирную жизнь на Донбассе. Это наша дань героям, в честь которых назван один из самых красивых цветков", - пояснили в ботсаду.В этом году среди новинок на осеннем Балу хризантем в Никитском ботаническом саду впервые показали цветущий сорт "Донецкий этюд", сообщала ранее заведующая лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова. В целом в экспозиции выставки представили много новинок. Среди них - выведенные крымскими селекционерами более 4 тысяч гибридов первого года жизни, для которых гости моги предложить названия.Первые хризантемы появились в России именно в Никитском ботаническом саду в 1812 году, откуда распространились за пределами Крыма по всей стране. Заниматься селекцией хризантем в Никитском ботсаду начали в 1939 году, ровно 85 лет назад. Первенство принадлежит Ивану Забелину, который неустанно трудился в Саду в течение сорока лет, долго возглавляя отдел цветоводства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова""Солнце осени" в юбилейный год – чем удивляет Никитский ботсад?
https://crimea.ria.ru/20241109/ogonki-oseni--foto-bala-khrizantem-v-krymu-1141730482.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142484177_0:163:668:663_1920x0_80_0_0_289a3898d25c583a44793b89bb2f5795.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бал хризантем в никитском ботсаду, никитский ботанический сад, цветы, крым, новости крыма, природа
"Сон в облаках": в Никитском ботсаду выбрали королеву хризантем
В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу балла хризантем
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду выбрали королеву и принцессу балла хризантем, сообщает в понедельник пресс-служба ботсада.
Королевой бала "Осень в танце хризантем" стал сорт с романтичным названием "Сон в облаках". Принцесса 2024 года – сорт "Героям Донбасса", сказано в сообщении.
"Нам очень важно и приятно, что лидерами народных выборов стали хризантемы, выведенные нашими селекционерами… Показательно и то, что голоса за лучшие хризантемы выставки 2024 отдавали и взрослые, и дети. Очень трогательно было наблюдать за тем, как наши маленькие гости активно заполняли бюллетени для голосования, сами опускали их в ящик", - цитирует пресс-служба директора сада, члена-корреспондента РАН Юрия Плугатаря.
Он также пояснил выбор названия сорта "Героям Донбасса": такое решение было принято в 2023 году, после многочисленных предложений граждан.
"Необычный цвет хризантемы с ее пронзительно-красными цветками символизирует нашу память обо всех, кто защищает Россию, спасает жизни людей, приближая мирную жизнь на Донбассе. Это наша дань героям, в честь которых назван один из самых красивых цветков", - пояснили в ботсаду.
В этом году среди новинок на осеннем Балу хризантем в Никитском ботаническом саду впервые показали цветущий сорт "Донецкий этюд"
, сообщала ранее заведующая лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова. В целом в экспозиции выставки представили много новинок. Среди них - выведенные крымскими селекционерами более 4 тысяч гибридов первого года жизни, для которых гости моги предложить названия
.
Первые хризантемы появились в России именно в Никитском ботаническом саду в 1812 году, откуда распространились за пределами Крыма по всей стране. Заниматься селекцией хризантем в Никитском ботсаду начали в 1939 году, ровно 85 лет назад. Первенство принадлежит Ивану Забелину, который неустанно трудился в Саду в течение сорока лет, долго возглавляя отдел цветоводства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: