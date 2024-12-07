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Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино

Украинские боевики в субботу атаковали Шебекино - дрон ВСУ врезался в одну из городских многоэтажек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T12:36

2024-12-07T12:36

2024-12-07T12:36

шебекино (город в белгородской области)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу атаковали Шебекино - дрон ВСУ врезался в одну из городских многоэтажек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сейчас на месте работают представители всех оперативных служб. Информация о последствиях уточняется. ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасамиПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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