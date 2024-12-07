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Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино
Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино
Украинские боевики в субботу атаковали Шебекино - дрон ВСУ врезался в одну из городских многоэтажек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T12:36
2024-12-07T12:36
шебекино (город в белгородской области)
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу атаковали Шебекино - дрон ВСУ врезался в одну из городских многоэтажек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сейчас на месте работают представители всех оперативных служб. Информация о последствиях уточняется. ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщинаВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасамиПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
шебекино (город в белгородской области)
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Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино

В Шебекино украинский дрон атаковал многоэтажный дом – Гладков

12:36 07.12.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино
Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу атаковали Шебекино - дрон ВСУ врезался в одну из городских многоэтажек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Предварительно, никто не пострадал. В доме повреждены остекление в нескольких квартирах и фасад. В одной из квартир поврежден потолок", - написал он в Telegram-канале.
Сейчас на месте работают представители всех оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.
ВСУ каждый день наносят удары по Шебекино. В пятницу ВСУ дважды обстреляли город, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Ударами повреждено восемь частных домов, на территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также поврежден один автомобиль.
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