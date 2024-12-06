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Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина
Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина
ВСУ продолжают атаковать беспилотниками Шебекино в Белгородской области, ранен местный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T18:35
2024-12-06T18:35
2024-12-06T18:35
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают атаковать беспилотниками Шебекино в Белгородской области, ранен местный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Далее, по информации Гладкова, пострадавшую переведут в областную клиническую больницу."Транспортное средство повреждено, а также посечен рядом стоящий автомобиль", - уточняет губернатор.Кроме того, снаряд попал в жилой дом. В результате разрушена кровля, повреждены окна и забор, перебита газовая труба. Аварийные бригады оперативно перекрыли газ. На территории другого домовладения повреждения получил легковой автомобиль."Вследствие атаки еще одного FPV-дрона выбиты стекла и посечен кузов грузового автомобиля", - добавил Вячеслав Гладков.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человекАтака БПЛА на Воронеж: воздушные объекты сбитыШесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина
Женщина ранена в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают атаковать беспилотниками Шебекино в Белгородской области, ранен местный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Далее, по информации Гладкова, пострадавшую переведут в областную клиническую больницу.
"Транспортное средство повреждено, а также посечен рядом стоящий автомобиль", - уточняет губернатор.
Кроме того, снаряд попал в жилой дом. В результате разрушена кровля, повреждены окна и забор, перебита газовая труба. Аварийные бригады оперативно перекрыли газ. На территории другого домовладения повреждения получил легковой автомобиль.
"Вследствие атаки еще одного FPV-дрона выбиты стекла и посечен кузов грузового автомобиля", - добавил Вячеслав Гладков.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым
. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны.
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