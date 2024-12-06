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Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина

Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина

ВСУ продолжают атаковать беспилотниками Шебекино в Белгородской области, ранен местный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T18:35

2024-12-06T18:35

2024-12-06T18:35

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают атаковать беспилотниками Шебекино в Белгородской области, ранен местный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Далее, по информации Гладкова, пострадавшую переведут в областную клиническую больницу."Транспортное средство повреждено, а также посечен рядом стоящий автомобиль", - уточняет губернатор.Кроме того, снаряд попал в жилой дом. В результате разрушена кровля, повреждены окна и забор, перебита газовая труба. Аварийные бригады оперативно перекрыли газ. На территории другого домовладения повреждения получил легковой автомобиль."Вследствие атаки еще одного FPV-дрона выбиты стекла и посечен кузов грузового автомобиля", - добавил Вячеслав Гладков.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человекАтака БПЛА на Воронеж: воздушные объекты сбитыШесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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