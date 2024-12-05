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ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие
ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.12.2024
ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие
ВСУ дважды обстреляли город Шебекино в Курской области, ранены четыре местных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T16:36
2024-12-05T16:36
вячеслав гладков
происшествия
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. ВСУ дважды обстреляли город Шебекино в Курской области, ранены четыре местных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате обстрелов в Шебекино повреждено восемь частных домов: выбиты окна, посечены кровли и фасады. На территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также повреждён один автомобиль.Ранее губернатор сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела, который получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в спину. Город был атакован кассетными боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенокДрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двоеВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, происшествия, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы белгородской области, белгородская область
ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие

В Белгородской области в результате обстрелов ранены четыре человека

16:36 05.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. ВСУ дважды обстреляли город Шебекино в Курской области, ранены четыре местных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.
В результате обстрелов в Шебекино повреждено восемь частных домов: выбиты окна, посечены кровли и фасады. На территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также повреждён один автомобиль.
Ранее губернатор сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела, который получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в спину. Город был атакован кассетными боеприпасами.
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