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ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие

ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.12.2024

ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие

ВСУ дважды обстреляли город Шебекино в Курской области, ранены четыре местных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T16:36

2024-12-05T16:36

2024-12-05T16:36

вячеслав гладков

происшествия

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. ВСУ дважды обстреляли город Шебекино в Курской области, ранены четыре местных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате обстрелов в Шебекино повреждено восемь частных домов: выбиты окна, посечены кровли и фасады. На территории одного из них перебиты линия электропередачи и газопровод, а также повреждён один автомобиль.Ранее губернатор сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела, который получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в спину. Город был атакован кассетными боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенокДрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двоеВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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