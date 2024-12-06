https://crimea.ria.ru/20241206/v-latvii-prodolzhayut-voevat-s-pushkinym-demontiruyut-memorialnuyu-tablichku-1142449202.html
В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку
В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку
В Латвии избавляются от российского историко-культурного наследия. В связи с этим в МИД России вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T20:33
2024-12-06T20:33
2024-12-06T20:33
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Латвии избавляются от российского историко-культурного наследия. В связи с этим в МИД России вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка. Олб этом сообщает Telegram-канал министерства иностранных дел РФ.По информации МИД РФ, Рутке заявили, что данные злонамеренные действия латвийских русофобов "глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире".Осудить подобные варварские действия Россия призвала ЮНЕСКО и другие профильные международные институты.Накануне стало известно, что слены Совета по правам человека (СПЧ) обратилиськ гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой снова памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и ВысоцкомуЗахарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятникамиКличко анонсировал снос в Киеве 40 памятников, связанных с Россией
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство иностранных дел рф (мид рф), латвия, новости, культура, александр пушкин, политика
В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку
Мемориальную табличку с именем Пушкина и памятник Барклаю-де-Толли демонтируют в Латвии