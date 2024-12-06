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В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку
В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку
В Латвии избавляются от российского историко-культурного наследия. В связи с этим в МИД России вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T20:33
2024-12-06T20:33
министерство иностранных дел рф (мид рф)
латвия
новости
культура
александр пушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Латвии избавляются от российского историко-культурного наследия. В связи с этим в МИД России вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка. Олб этом сообщает Telegram-канал министерства иностранных дел РФ.По информации МИД РФ, Рутке заявили, что данные злонамеренные действия латвийских русофобов "глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире".Осудить подобные варварские действия Россия призвала ЮНЕСКО и другие профильные международные институты.Накануне стало известно, что слены Совета по правам человека (СПЧ) обратилиськ гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой снова памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и ВысоцкомуЗахарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятникамиКличко анонсировал снос в Киеве 40 памятников, связанных с Россией
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), латвия, новости, культура, александр пушкин, политика
В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку

Мемориальную табличку с именем Пушкина и памятник Барклаю-де-Толли демонтируют в Латвии

20:33 06.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Латвии избавляются от российского историко-культурного наследия. В связи с этим в МИД России вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка. Олб этом сообщает Telegram-канал министерства иностранных дел РФ.

"Ей был выражен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в этом прибалтийском государстве. Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику М. Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А. С. Пушкина, бюста А. Керн", - говорится в сообщении.

По информации МИД РФ, Рутке заявили, что данные злонамеренные действия латвийских русофобов "глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире".
Осудить подобные варварские действия Россия призвала ЮНЕСКО и другие профильные международные институты.
Накануне стало известно, что слены Совета по правам человека (СПЧ) обратилиськ гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой снова памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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