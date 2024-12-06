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От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосен
От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосен - РИА Новости Крым, 06.12.2024
От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосен
В Крыму приступили к вырубке сосен, планируется вырубить 20% хвойного леса под Бахчисараем, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T16:41
2024-12-06T16:41
2024-12-06T16:45
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СИМФЕРПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Крыму приступили к вырубке сосен, планируется вырубить 20% хвойного леса под Бахчисараем, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как объясняют специалисты лесхоза, вырубка деревьев необходима для прореживания – это создаст благоприятные условия для роста и развития кроны.Соснам на территории Бахчисарайского лесхоза примерно 13 лет, это считается молодым возрастом для елок. Однако даже самые молодые и здоровые деревья нуждаются в прореживании.По словам директора Бахчисарайского лесного хозяйства Евгения Акульшина, сначала специалисты выбирают конкретный участок, где будут рубить сосны.Акульшин отметил, что главная задача не в том, чтобы заготовить ели под реализацию. В первую очередь вырубка необходима для того, чтобы создать благоприятные условия для самых крепких деревьев, которые в дальнейшем создадут лесной массив."После того, как пройдут все мероприятия, расстояние между деревьями будет порядка трех метров – тогда сосна крымская будет чувствовать себя достаточно комфортно", - отметил Акульшин.Часть сосен товарного вида отправятся на елочные базары, причем, каждое дерево будет промаркировано. Остальные деревья – пойдут на переработку для удобрения почвы.В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма напомнили, что за незаконную вырубку деревьев в природоохранной зоне грозит административная ответственность – штрафы от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим – от 200 до 300 тысяч рублей.В Симферополе елочные базары начали работу с 1 декабря. По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олега Симонова, полноценно работать елочные базары, как правило, начинают с середины месяца.В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - экспертМетр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧСТри жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников
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От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосен
В Бахчисарайском районе Крыма приступили к вырубке сосен
16:41 06.12.2024 (обновлено: 16:45 06.12.2024) СИМФЕРПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым
. В Крыму приступили к вырубке сосен, планируется вырубить 20% хвойного леса под Бахчисараем, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Как объясняют специалисты лесхоза, вырубка деревьев необходима для прореживания – это создаст благоприятные условия для роста и развития кроны.
Соснам на территории Бахчисарайского лесхоза примерно 13 лет, это считается молодым возрастом для елок. Однако даже самые молодые и здоровые деревья нуждаются в прореживании.
По словам директора Бахчисарайского лесного хозяйства Евгения Акульшина, сначала специалисты выбирают конкретный участок, где будут рубить сосны.
"Деревья, которые подлежат рубке, пересчитываются, отмечаются краской и в дальнейшем переводятся на общую площадь данного участка, потом математическим способом вычисляется, сколько деревьев пойдет в рубку, сколько будет ликвидной и неликвидной древесины", - объяснил директор лесхоза.
Акульшин отметил, что главная задача не в том, чтобы заготовить ели под реализацию. В первую очередь вырубка необходима для того, чтобы создать благоприятные условия для самых крепких деревьев, которые в дальнейшем создадут лесной массив.
"После того, как пройдут все мероприятия, расстояние между деревьями будет порядка трех метров – тогда сосна крымская будет чувствовать себя достаточно комфортно", - отметил Акульшин.
Часть сосен товарного вида отправятся на елочные базары, причем, каждое дерево будет промаркировано. Остальные деревья – пойдут на переработку для удобрения почвы.
В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма напомнили, что за незаконную вырубку деревьев в природоохранной зоне грозит административная ответственность – штрафы от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим – от 200 до 300 тысяч рублей.
"В случае причинения лесам значительного вреда, превышающего сумму 5 тысяч рублей наступает уголовная ответственность. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в минэкологии.
В Симферополе елочные базары
начали работу с 1 декабря. По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олега Симонова, полноценно работать елочные базары, как правило, начинают с середины месяца.
В прошлом году новогодние деревья везли в Крым
из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России.
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